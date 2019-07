optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Emergono in queste ore alcune interessantiRed, considerando il fatto che la nota catena ha deciso di dare continuità alle promozioni "senza IVA" di qualche giorno fa, che abbiamo puntualmente trattato sulle nostre pagine. Importante partire da un presupposto: le promozioni in questione saranno attive non, ma il prossimo 4, con campagna che volgerà al termine solo nella giornata di domenica. Ovviamente, fatta eccezione per l'esaurimento scorte dei singoli dispositivi in promozione. Da unaselezione riguardante leReddi, trapela che a prezzo più basso ci finiranno il cosiddetto Xiaomi Redmi Note 7 per quanto riguarda il mercato degli smartphone, con il device che giovedì risulterà disponibile a 179 euro. Da non trascurare lepensate per TV 4K come Philips ...

GioPao9 : Ottime e variegate le offerte Red Friday #MediaWorld preannunciate oggi 1 luglio: prima selezione - OptiMagazine : Ottime e variegate le offerte Red Friday MediaWorld preannunciate oggi 1 luglio: prima selezione -