Nazanin Zaghari-Ratcliffe in carcere in Iran Uno sciopero della fame riaccende la

(Di lunedì 1 luglio 2019), la anglo-iana detenuta neldi Evin in, ha interrotto lolo sabato scorso 28 giugno e di conseguenza anche suo marito Richardche era incongiunto con lei. Richard, cittadino britannico, si era accampato fuori dall’ambasciataiana a Londra per chiedere la liberazione di sua moglie, arrestata a Teheran nell’aprile del 2016. A fargli compagnia in questi 15 giorni ci sono stati i suoi familiari, che hanno dormito con lui nelle tende allestite sul marciapiede di fronte l’Ambasciata. dal blog di Riccardo Noury Teheran, gli anglo-iani inche Theresa May non riporta a casa Secondo quanto riferito dal marito al programma Today di Bbc Radio 4,ha ricevuto “molte pressioni” dalla guardierivoluzione al ...

