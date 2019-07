Mattarella | procedura d' infrazione non ha ragione di essere aperta

Procedura d'infrazione per l'Italia - Mattarella : "Nessun motivo per aprirla" | Conte ottimista : "Noi crediamo che la Procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta". Così il presidente della Repubblica da Vienna dopo un colloquio con il presidente austriaco. Anche il premier ottimista sui numeri dell'Italia ma il commissario Oettinger avverte: "Cambio di rotta o sanzioni"

Ue - Mattarella : “Non vedo motivi per avviare procedura di infrazione” : “Noi crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella rispondendo a Vienna alla domanda di un giornalista austriaco: “Vi è una condizione di base di economia italiana di grande solidità, non a caso l’Italia è la terza economia dell’Ue ed è la seconda manifattura d’Europa” Ue, Mattarella: “Crediamo che la procedura ...

