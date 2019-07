calcioefinanza

(Di lunedì 1 luglio 2019)– Ildi Lucca hato fallita laCalcio, reduce dalla salvezza in Serie C nell’ultimo campionato, ma non iscritta al prossimo. La sentenza è stata depositata oggi in cancelleria. A curare gli interessi della società in questa fase sarà Claudio Del Prete, nominato commissario giudiziale. Come riporta l’ANSA, il… L'articolo, ilildei

susydigennaro : RT @calciomercato_m: NEWS - Il Tribunale dichiara il fallimento della Lucchese - calciomercato_m : NEWS - Il Tribunale dichiara il fallimento della Lucchese - CalcioFinanza : #Lucchese, il Tribunale dichiara il fallimento dei toscani -