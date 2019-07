L' Inter annuncia Godin | Nuovo sceriffo in città Gode Antonio Conte | mossa

Calciomercato Inter - Nainggolan annuncia l’arrivo di Lukaku : L’Inter è molto attiva sul Calciomercato e si candida ad essere protagonista nelle prossima stagione, la dirigenza sta provando ad accontentare il tecnico Antonio Conte in ogni richiesta. Nel frattempo spunta un commento di Radja Nainggolan sul profilo Instagram di Romelu Lukaku, segno che la trattativa è vicina alla conclusione. L’attaccante belga del Manchester United ha pubblicato una foto della sua vacanza negli Stati ...

L’Inter annuncia le date del ritiro a Lugano : info e dettagli : L’Inter annuncia le date del ritiro a Lugano, dove si svolgerà la prima fase della preparazione estiva. I nerazzurri si alleneranno nel Canton Ticino dall’8 al 14 luglio. E nell’ultimo giorno, a conclusione del ritiro, alle 17.30 Handanovic e compagni affronteranno il Lugano per la prima edizione della Casino’ Lugano Cup. “Oggi diamo il via ufficialmente – spiega l’ad nerazzurro Antonello nella ...

Lukaku show - conferma il futuro all’Inter ed annuncia il nuovo allenatore della Juve : “Un bene che Conte sia andato all’Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto”. Sono le importanti dichiarazioni di Romelu Lukaku, attaccante dei Red Devils che sembra sempre più vicino all’Inter. “Sono un grande fan della Serie A, chi mi è ...

Inchiesta Fanpage sui rifiuti - Fratoianni annuncia Interrogazione parlamentare : “Costa chiarisca” : Il deputato di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, annuncia la presentazione di un'interrogazione parlamentare sull'Inchiesta pubblicata da Fanpage.it sullo sversamento dei rifiuti in Veneto. Fratoianni si rivolge in particolare al ministro dell'Ambiente: Sarà necessario che il ministro Costa faccia luce fino in fondo su questa vicenda".Continua a leggere

E3 2019 : annunciato l'Interessante indie Spiritfarer - il nuovo gioco degli sviluppatori di Sundered : I creatori di esclusivi giochi indie disegnati a mano, Thunder Lotus, hanno annunciato la loro terza produzione: Spiritfarer. Rivelando il gioco durante l'Xbox E3 Briefing di oggi, Thunder Lotus sottolinea lo scopo dello sviluppatore di offrire un'esperienza che sia allo stesso tempo divertente ed emozionante. Spiritfarer è previsto in uscita nel 2020 su Xbox Game Pass per PC, Xbox One, PC Windows, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Qui sotto il ...

Nuoto : James Magnussen annuncia il suo ritiro dall’attività agonistica. Smette uno degli Interpreti migliori dei 100 sl : L’ufficialità è arrivata. L’australiano James Magnussen, grande interprete dei 100 stile libero e della velocità in piscina, ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Il campione del mondo dei 100 stile libero a Shanghai nel 2011 (oro e argento nella 4×100 stile libero e nella 4×100 mista nella stessa sede), nonché argento olimpico nella gara regina e sconfitto per un solo centesimo ...

Ubisoft annuncia il nuovo SplInter Cell all’E3 2019 : tutti i rumor prima della fiera : Il nuovo Splinter Cell sarà uno dei protagonisti della conferenza Ubisoft in occasione della prossima edizione dell'Electronic Entertainment Expo. O almeno questo dicono da tempo i tanti e bollenti rumor che continuano ad affollarsi in rete in vista dell'E3 2019 di Los Angeles. Sono tantissimi i videogiocatori che chiedono a gran voce il ritorno della celebre saga stealth alla porta del colosso francese del gaming, per poter così riabbracciare ...

Behaviour Interactive annuncia Dead by Daylight per Nintendo Switch : Behaviour Interactive è felice di celebrare il terzo anniversario del suo gioco horror multiplayer, Dead by Daylight. Lo sviluppatore ha colto l’opportunità per annunciare la data d’uscita e i contenuti aggiuntivi della versione Switch del gioco. Dead by Daylight su Switch: data d’uscita e contenuti Il gioco horror multiplayer, Dead by Daylight, sarà disponibile su Switch il 24 settembre 2019. Oltre ...

Brexit - Theresa May annuncia un “nuovo accordo”. All’Interno sarà inserita anche clausola per indire secondo referendum : Un “nuovo accordo” sulla Brexit, “l’ultima opportunità” per uscire dallo stallo interno al Regno Unito e ratificare la definitiva uscita dall’Unione europea. Il primo ministro britannico, Theresa May, ha detto in un discorso che la nuova legge quadro sarà presentata ai deputati di Westminster a inizio giugno. E all’interno sarà inserita una clausola che, nonostante la premier rimanga contraria a una ...

Internazionali d’Italia - Roger Federer si rammarica dopo il ritiro ed annuncia : “spero di esserci nel 2020” : Roger Federer dà appuntamento ai tifosi romani alla prossima edizione degli Internazionali d’Italia dopo il ritiro odierno “Mi dispiace di non essere in grado di giocare oggi. Non mi sento al 100% fisicamente e, dopo essermi consultato con il mio team, abbiamo deciso di non giocare. Roma è stata sempre una delle mie città preferite, spero di tornare il prossimo anno”. Roger Federer è stato costretto al ritiro dagli Internazionali ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Roger Federer annuncia il forfait per infortunio alla gamba destra - Stefanos Tsitsipas in semifinale senza giocare : Secondo ritiro nel giro di pochissime ore agli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Dopo Naomi Osaka nel tabellone femminile, è il torneo maschile a perdere un pezzo di enorme pregio: Roger Federer annuncia il forfait a causa di un infortunio alla gamba destra. Lo svizzero aveva giocato ieri due match, cosa che non gli capitava da nove anni ed è successa, a livello ATP, quattro volte nella sua carriera ...

Inter - Icardi annuncia il suo futuro : “Voglio rimanere” : Inter, Icardi annuncia il suo futuro: “Voglio rimanere” futuro Icardi Inter| E’ la giornata degli annunci, dopo Allegri anche Mauro Icardi esce allo scoperto ed “annuncia” il proprio futuro. L’attaccante dell’Inter, dopo le continue voci che lo danno lontano dall’Inter ha invece ribadito, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, di voler restare in nerazzurro anche nella prossima ...

Calciomercato Inter - svolta Icardi : il calciatore annuncia il suo futuro via social : Calciomercato Inter, Mauro Icardi ha pensato di chiarire la querelle legata al suo futuro su Instagram con un lungo post Mauro Icardi ha tranquillizzato i tifosi dell’Inter attraverso Instagram. Il calciatore argentino non lascerà il club nerazzurro dopo gli screzi con Spalletti, a farlo sarà molto probabilmente l’allenatore. Un lungo messaggio nelle Instagram Stories per chiarire le ultime voci di mercato, quello scritto oggi ...

Guanciale annuncia produzioni Internazionali - sabato 18 riceverà un premio a San Miniato : Lino Guanciale continua a ottenere un successo importante e nel corso di questi anni ha avuto una svolta determinante per quanto riguarda l'ambito della fiction e del cinema. In quest'annata è stato protagonista di tre fiction di grande successo e giunte alla seconda stagione come 'Non dirlo al mio capo', 'L'allieva' e 'La porta rossa'. Gli impegni non mancano per l'avezzanese e in queste settimane si sta parlando della sua partecipazione come ...