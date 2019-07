Lecce | avrà un figlio dal marito morto un anno prima

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Valentina Dardari Il Tribunale ha dato l’ok per la gravidanza postuma. Il bambino nascerà nel 2020. Primo caso in Puglia e terzo in Italia La decisione del Tribunale diha dato ragione alla richiesta di una moglie che desiderava avere undalnel 2019. Una terribile malattia ha portato via il suo compagno di vita, ma non il sogno di poter avere un bambino da lui. L’embrione è stato conservato per cinque anni, per scelta di entrambi i coniugi. Grazie soprattutto all’avvocatessa Tania Rizzo, che ha lottato per riuscire a vincere la causa e far emettere dal Tribunale dila sentenza. Questo è il primo caso in Puglia di gravidanza postuma, e solo il terzo nel nostro Paese. Come riferito da Il Nuovo Quotidiano di Puglia, la coppia, allora 40enne e residente in provincia di, aveva avviato la procedura per la procreazione assistita nel 2015, ...

