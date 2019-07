Il nome di Christine, l'attuale direttore del Fondo Monetario Internazionale, è tra la rosa dei possibili candidati per succedere a Mariocome presidente della Banca centrale europea. Lo riferiscono fonti Ue, nel momento in cui i capi di Stato e di governo, tra cui anche il premier Giuseppe Conte, sono riuniti in un vertice sulle nomine(Di lunedì 1 luglio 2019)