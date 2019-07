La demo di eFootball PES 2020 ha una data di uscita

eurogamer

(Di lunedì 1 luglio 2019) Come da tradizione, Konami pubblicherà unaper il suo prossimo titolo Pro Evolution Soccer. I giocatori Steam, PS4 e Xbox One potranno provare gratuitamentePESil 30 luglio, riporta Gamingbolt. Lastessa offrirà 14 squadre diverse come FC Barcelona, ​​Arsenal FC, Sao Paulo, Colo-Colo, Vasco da Gama, River Plate e molte altre.In termini di modalità, avrete accesso a Quick Play e co-op. La modalità di modifica sarà disponibile per permettervi di creare kit e squadre diversi. Sarete anche in grado di provare alcune delle nuove funzionalità di gioco come l'abilità dynamic dribbling e nuove movenze.Leggi altro...

