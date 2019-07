Kia Sorento - Avvistati i muletti della Suv a sette posti

quattroruote

(Di lunedì 1 luglio 2019) I tecniciKia hanno dato il via ai primi collaudi stradaliprossima generazione, attesa nel corso del 2020. Queste foto spia sono state scattate sulle Alpi e mostrano un prototipo con dettagli definitivi, impegnato tra l'altro nel gravoso traino di una BMW X5.Linee più aggressive per stare al passo con i tempi. La, punta di diamantegamma del marchio coreano per prezzo e dimensioni (si tratta di una Suv a), è destinata a cambiare a livello stilistico seguendo le nuove tendenze degli altri modelliKia. Ecco quindi spiegate le linee più squadrate del frontale, dove si notano anche gruppi ottici più sottili. La zona posteriore è invece completamente nascosta e le protezioni ne alterano i reali ingombri, rendendo difficile qualunque valutazione.Al lavoro sull'ibrido. Per il momento non sono trapelate informazioni certe sulla ...

