Giovanni Conversano dopo Uomini e Donne sono iniziati i problemi

Giovanni Conversano si sposa : "Ora sto bene - ma ho sofferto di depressione per non aver più lavorato in tv" : Fiori d'arancio per Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne nel corso della stagione 2007/2008 del programma che, dopo aver anche partecipato al reality calcistico Campioni, scelse all'epoca Serena Enardu. Undici anni dopo lo vediamo al fianco dell'attuale compagna e mamma di suo figlio Enea, Giada Pezzaioli con la quale - in una lunga intervista al settimana DiPiù, Giovanni Conversano ha svelato che presto convolerà a nozze.Non è ...

Che fine ha fatto Giovanni Conversano di Uomini e Donne : Oggi è legato alla modella Giada Pezzaioli, da cui ha avuto il figlio Enea. Da tempo si è allontanato dal mondo della tv per seguire un’altra strada, creando ben quattro società che si occupano di organizzazione dei eventi, sicurezza nel luogo di lavoro e formazione manageriale. “Occupiamo stabilmente 13 persone – ha svelato tramite un comunicato stampa – e, nel solo 2018, hanno generato un volume d’affari di un milione di euro”.-- Negli anni ...

