Formula 1 – Leclerc come Vettel in Austria | Charles non ci sta | il gesto di protesta sul

Formula 1 – Che beffa per Leclerc : “Verstappen penalizzato” - ma il documento è un fake [FOTO] : Che beffa per la Ferrari: la notizia della penalizzazione di Verstappen fa il giro del web, ma si tratta di un clamoroso fake Caos al Red Bull Ring: la Ferrari festeggia per la prima vittoria stagionale con Charles Leclerc dopo aver visionato un comunicato della FIA che ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. “Verstappen penalizzato di 5 secondi per aver violato l’articolo 38.3 del regolamento della FIA“, si legge ...

Formula 1 – Toto Wolff ‘arbitro’ dello scontro Verstappen-Leclerc : “nessuna scorrettezza - voglio vedere gare dure” : Toto Wolff dà il suo parere sul contatto fra Verstappen e Leclerc che ha deciso il Gp d’Austria: il team principal Mercedes non vede alcuna scorrettezza Concluso il Gp d’Austria tiene ancora banco l’episodio che ha deciso la gara. Nel finale, Verstappen si è preso la vittoria sorpassando Charles Leclerc con una manovra al limite del regolamento, facendo finire il ferrarista fuori pista. Toto Wolff, team principal ...

Formula 1 – Vertappen non ha dubbi : “contatto con Leclerc? Fa parte delle gare - spero che gli steward…” : Max Verstappen trionfa in Austria dopo aver mandato Leclerc fuori pista con un sorpasso: il pilota Red Bull definisce il contatto una semplice ‘parte di gara’ Finale emozionante nel Gp d’Austria. Al 69° giro Vertappen passa di prepotenza su Leclerc spingendolo fuori pista e andandosi a prendere la vittoria sul circuito del Red Bull Ring. La manovra è finita sotto investigazione. Il pilota Red Bull, intervistato da Sky ...

Decide il Var anche in Formula Uno : tolse la vittoria a Vettel - la darà a Leclerc? : Le notizie in Formula Uno sono più d’una. Dopo tanta noia, il campionato del mondo ha finalmente vissuto un Gran Premio emozionante. Probabilmente sarà stato per il doveroso omaggio a Niki Lauda campione di casa il cui ricordo è vivo nel cuore e nella testa degli appassionati, e le cui auto “mondiali” erano posizionate al traguardo: la 12 della Ferrari con cui vinse due Mondiali e la 8 con cui – al volante della McLaren – ...

Formula 1 – Leclerc non nasconde la sua delusione : altro che sorrisi! Le parole del ferrarista sul sorpasso di Verstappen : Charles Leclerc non nasconde tutto il suo disappunto dopo il sorpasso di Verstappen a due giri dal termine del Gp d’Austria, costato caro al ferrarista E’ un Leclerc infastidito e deluso, quello apparso alle interviste post gara al Red Bull Ring. Il giovane monegasco della Ferrari non ha nascosto tutto il suo disappunto dopo la sconfitta al Gp d’Austria, per un sorpasso, a suo avviso scorretto, di Verstappen, a due giri ...

Formula 1 – Verstappen non ha dubbi sul suo sorpasso - Leclerc duro : le prime parole dei protagonisti del Gp d’Austria : Due 21enni protagonisti del Gp d’Austria: le prime parole di Verstappen, Leclerc e Bottas dal Red Bull Ring E’ terminato nel segno di Max Verstappen il Gp d’Austria: l’olandese della Red Bull ha trionfato davanti al pubblico austriaco, grazie ad un sorpasso clamoroso su Leclerc nei giri finali. Un episodio finito sotto investigazione, ma in attesa della decisione dei commissari, Verstappen ha festeggiato sul gradino ...

Formula 1 - Leclerc incredulo dopo la pole : “ero convinto che la Mercedes si fosse nascosta di più” : Il monegasco ha espresso la propria soddisfazione per la pole position ottenuta al termine delle qualifiche del Gp d’Austria Seconda pole position in carriera per Charles Leclerc, il pilota della Ferrari stampa il miglior tempo nelle qualifiche del Gp d’Olanda, garantendosi la possibilità di partire davanti a tutti allo spegnimento dei semafori. Photo4/LaPresse Un risultato grandioso per il monegasco, commentato così ai ...

Formula 1 – Leclerc euforico - Hamilton sogna una lotta con i giovani rivali - Verstappen sorride : le parole dei protagonisti delle qualifiche in Austria : Leclerc sorridente, Hamilton pronto alla lotta con i giovanissimi, Verstappen soddisfatto davanti al pubblico Red Bull: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp d’Austria E’ un fantastico Charles Leclerc il poleman del Gp d’Austria: il giovane monegasco della Ferrari ha terminato le qualifiche al Red Bull Ring col miglior tempo, segnando anche il nuovo record della pista col crono di 1.03.003. Leclerc si è ...

Formula 1 – Ferrari in pole con Leclerc - Hamilton subito dietro : la griglia di partenza del Gp d’Austria : Il pilota della Ferrari partirà davanti a tutti domani in occasione del Gp d’Austria, insieme a lui in prima fila ci sarà Hamilton. Solo nono Vettel Charles Leclerc è il poleman del Gp d’Austria, il pilota monegasco chiude davanti a tutti con il tempo di 1:03.003 e si prende la seconda pole in carriera dopo quella in Bahrain. Niente da fare per Lewis Hamilton, costretto ad accontentarsi della seconda posizione prima di essere ...

Formula Uno : pole Leclerc in Austria : 16.14 La Ferrari di Charles Leclerc partirà davanti a tutti nel Gp di Austria. Il 22enne monegasco, che già nelle prove libere aveva realizzato il miglior tempo, precede la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen.Solo quarto crono per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quinto tempo per Magnussen che però,a causa della penalizzazione, partirà al decimo posto. Sfortunato Vettel che, a causa di problemi alla sua Ferrari,non ...

Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1 : Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, in programma domani al Red Bull Ring di Spielberg. Leclerc ha fatto registrare il miglior tempo delle qualifiche e il record della pista,

Formula 1 – I ferraristi sognano con Leclerc : il monegasco davanti a tutti nelle FP3 [TEMPI] : Leclerc regala un sorriso ai ferraristi: il giovane monegasco davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria Manca sempre meno ormai alle qualifiche del Gp d’Austria di Formula 1. I piloti sono scesi in pista questa mattina per la terza e ultima sessione di prove libere, che vede ancora una volta Leclerc segnare il miglior tempo. Il monegasco della Ferrari ha fermato il cronometro ...

Formula 1 - Leclerc sorride dopo le libere in Austria : “giornata produttiva - abbiamo trovato la strada giusta” : Il monegasco ha espresso la propria soddisfazione per il comportamento della Ferrari nelle FP2, concluse al comando davanti a Bottas Charles Leclerc ha chiuso alla grande la prima giornata di libere sul circuito di Spielberg, piazzandosi davanti a tutti al termine delle FP2 del Gp d’Austria. photo4/Lapresse Un grande risultato per il monegasco, che ha espresso la propria soddisfazione per quanto mostrato in pista dalla sua SF90: ...

Formula 1 – Charles Leclerc è il più veloce nelle FP2 del Gp d’Austria : Hamilton 4° - male Vettel [TEMPI] : Charles Leclerc è il più veloce delle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Ferrari si piazza davanti a Bottas e Gasly. Quarto posto per Lewis Hamilton, delude Vettel che chiude ottavo Dopo le FP1 della mattina, nelle quali Lewis Hamilton si è piazzato davanti a tutti, nel pomeriggio si sono svolte le FP2 del Gp d’Austria. Nella seconda sessione di prove libere sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg è Charles Leclerc a far ...