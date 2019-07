Dieta molecolare | perdi fino a 5 chili

dilei

(Di lunedì 1 luglio 2019) Laè un protocollo alimentare che consente di perderea 5. Ideata dal Dottor Pier Luigi Rossi, medico specialista in scienze dell’alimentazione e autore del libro Dalle calorie alle molecole, basa la sua efficacia sulla conoscenza della strutturadei cibi che portiamo in tavola ogni giorno. Un’altra sua importante caratteristica riguarda il fatto di mettere da parte il conteggio calorico. Secondo il Dottor Rossi, per tornare in forma è necessario fare attenzione innanzitutto alla composizione dei pasti. Lo schema della suaprevede quattro giorni caratterizzati dalla prevalenza di pasti proteici e il successivo che, invece, deve essere contraddistinto dalla centralità dei pasti glucidici. Una volta terminata questa successione, bisogna ripetere il tutto. Quali sono le caratteristiche di un pasto proteico ideale secondo ...

infoitsalute : Dieta metabolica e dieta molecolare come funzionano e schema alimentare -