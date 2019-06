Torna a sorridere Francesca Fioretti | la compagna di Davide Astori

Francesca Fioretti Torna a sorridere - le parole della compagna di Davide Astori : “Sono coraggiosa” : E’ tornata a sorridere Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, tragicamente scomparso a soli 31 anni il 4 marzo dell’anno scorso. Francesca, mamma coraggio di Vittoria, pubblica uno scatto in compagnia della figlia che la vede finalmente rivolta verso una nuova vita fatta di tanta felicità. Nella didascalia riporta: “Sii coraggiosa”, “Sì, sarà coraggiosa”. “Sii coraggiosa” “Sì, lo sarò”: è ...

Simone Coccia Colaiuta - trapianto di capelli in Turchia : "Sono Tornato a sorridere" : Ieri è stato un giorno speciale per Simone Coccia Colaiuta, ex-inquilino della casa del Grande Fratello e compagno di vita della deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane. Il concorrente del reality show è infatti volato ad Instanbul, in Turchia, per sottoporsi ad una delicata operazione chirurgica per il trapianto dei capelli.Un intervento durato circa otto ore e mezza, secondo quanto rivelato dallo stesso su Instagram, che ha però ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria Tornano a sorridere su Instagram dopo il dramma dell’aborto : “Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie e progetti e con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e improbabile speranza, ha interrotto il suo cammino prematuramente lasciando un vuoto che non riusciamo a riempire con nulla. La mia pancia sembra ancora essere il luogo più sicuro per proteggerlo. Eppure lui non c’è più”, con queste parole, qualche settimana fa Francesca ...

Formula 1 - Gp Canada : la Ferrari Torna a sorridere - Vettel in pole davanti a Hamilton : Sebastian Vettel su Ferrari centra la pole position nel Gp del Canada, settimo appuntamento stagionale di Formula 1. Il tedesco chiude col crono di 1’10”240, per lui record della pista a Montreal e prima pole stagionale, la 56esima in carriera, davanti al campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, su Mercedes, +0”206. Terzo tempo per l’altra Rossa, quella guidata da Charles Leclerc, +0”680. Un risultato che finalmente ...

Giro d’Italia – Dall’Etna a San Martino di Castrozza - Chaves Torna finalmente a sorridere : Carapaz resta in Maglia Rosa : Il corridore della Mitchelton-Scott torna a vincere una tappa al Giro d’Italia, tagliando in solitaria il traguardo della diciannovesima tappa Esteban Chaves torna a vincere una tappa al Giro d’Italia, il corridore della Mitchelton-Scott taglia in solitaria il traguardo della diciannovesima frazione, precedendo Vendrame e Antunes. Quindicesimo successo in carriera per il colombiano, il terzo nella Corsa Rosa dopo un digiuno che ...

Di Maio Torna a sorridere; è ancora il leader del M5S - presto la nuova organizzazione del Movimento : L’80% dei votati sulla piattaforma Rousseau ha confermato Di Maio come leader indiscusso del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5S con l’80% delle preferenze. A dire sì alla conferma sono stati 44.849 votanti. In 11.278 hanno invece votato contro. “La riconferma del mio ruolo – ha detto su … Continue reading Di Maio torna a sorridere; è ancora il leader del M5S, presto la nuova ...