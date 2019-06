Quella nave davanti al porto

Fondazione Mediolanum - Quella "Navetta della Solidarietà" per il Banco Alimentare : Luca Romano Prosegue spedito il progetto "La navetta della solidarietà", grazie al sostegno di Fondazione Mediolanum Onlus per il Banco Alimentare della Lombardia Dall'inizio del 2019, 22.620 piatti pronti portati a oltre 13mila persone bisognose, di cui 2.050 bambini. Sono questi i risultati del progetto di beneficienza La Navetta della Solidarietà, per il quale Fondazione Mediolanum Onlus ha rinnovato l'impegno a favore del Banco ...

Migranti : Di Maio - 'verificare perché nave Marina militare abbia agito in Quella zona' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Io ho sentito il presidente del consiglio e stiamo ancora verificando prima di tutto perché questa nave militare abbia agito lì. Per quello che so è una nave che era in supporto alle autorità libiche, in Libia. Quindi fa parte di quello che facciamo ogni giorno con i n