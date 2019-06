Padova | resta bloccata in ascensore per 27 ore | sopravvive bevendo soltanto del vino

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019)in. Senza cellulare. Con una cassa di. Per una donna di 50 anni di, rimasta lì per 27 ore, c’era solo una soluzione: bere. Una decisione che le ha salvato la vita. Con le temperature vicino ai 40 gradi, ille ha permesso di non morire disidratata. Tutto è successo sabato mattina, in una casa in cui vivevalei. Quando la donna ha preso l’per portare la cassa diin cantina, l’impianto si è bloccato. Senza telefono ha provato a forzare le porte e chiamare aiuto, ma la signora che la aiuta nelle faccende domestiche non l’ha sentita. La donna è stata salvata solo grazie all’intervento della madre, che è andata in casa preoccupata dal fatto che la figlia non rispondesse al telefono da ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a far uscire la donna dall’. Ai soccorritori, la ...

