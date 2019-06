L' Olanda contro la capitana Rackete | ' Poteva far sbarcare i migranti da altre parti'

Mondiale femminile di calcio 2019 : Italia fuori ai quarti contro l'Olanda : L2019;Italia è fuori dal Mondiale femminile di calcio 2019. Il sogno azzurro si spegne davanti alla forza dell2019;Olanda, dimostratasi più forte delle nostre ragazze. A Valenciennes, in uno stato gremito e colorato di arancione in molti settori, le campionesse d2019;Europa in carica hanno vinto 2-0, superando l2019;arcigna Italia solo con due marcature sugli sviluppi di calci piazzati. Ad affondare le speranze azzurre ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia piange contro l’Olanda ma ha vinto la sua partita più importante : Lacrime e delusione. E’ sempre così quando si perde una partita, figuriamoci quando sei ad un Mondiale. Purtroppo, l’avventura dell’Italia di Calcio femminile nella rassegna iridata termina qui. Le azzurre sono state sconfitte 2-0 dall’Olanda. Le reti di Miedema e di van der Gragt nella ripresa hanno regalato la semifinale e la qualificazione olimpiaca alle tulipane. Certo, un ko è sempre un ko ma stavolta, concedetecelo, ...

Mondiali donne - l’Olanda contro la Fifa : «Perché giocare alle 15?» : È già polemica a meno di 24 ore da Italia-Olanda di domani a Valenciennes, valevole per i quarti di finale del Mondiale di calcio donne. Il tema sul quale le olandesi sono irritate è l’orario, le 15 nel giorno previsto di maggior afa di questi giorni in Francia: «Abbiamo scritto una lettera alla Fifa, chiedendo […] L'articolo Mondiali donne, l’Olanda contro la Fifa: «Perché giocare alle 15?» è stato realizzato da Calcio e ...

VIDEO L’Italia si allena per il quarto di finale contro l’Olanda - azzurre cariche ai Mondiali calcio femminile : Giornata di vigilia per l’Italia che domani domani pomeriggio (ore 15.00) affronterà l’Olanda nel quarto di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre vogliono entrare nella storia e vanno a caccia dell’impresa contro le Campionesse d’Europa, le ragazze di Milena Bertolini si stanno preparando alla sfida contro le tulipane e oggi si sono sottoposte a una sessione di allenamento. Di seguito il VIDEO ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Olanda - serve la partita perfetta contro le campionesse d’Europa : Se qualche settimana fa qualcuno avesse detto a Milena Bertolini che la sua Italia sarebbe stata tra le migliori otto formazioni dei Mondiali 2019 di Calcio femminile probabilmente avrebbe fatto fatica a crederci. E invece la sua Nazionale continua a vincere ed a stupire sui rettangoli verdi transalpini in una rassegna nata sotto una buona stella per i nostri colori. Dopo aver terminato la fase a gironi in vetta al gruppo C, precedendo ...

Mondiale femminile - Olanda favorita contro l’Italia anche per la Better : La vittoria sulla Cina ha permesso alle azzurre di approdare ai quarti di finale del Mondiale femminile in Francia. Sabato alle ore 15, allo “Stadio du Hainaut” di Valenciennes, le ragazze del ct Milena Bertolini avranno di fronte l’Olanda, favorita dalle quote Better. L’Italia sogna l’impresa, approdare per la prima volta alla semifinale di un Mondiale femminile. Inoltre, un successo sulle ...

Mondiale Femminile - l’analisi dei bookies : Olanda favorita contro l’Italia : Continua la favola italiana al Mondiale Femminile. Le azzurre, dopo il successo per 2-0 contro la Cina di ieri, sono volate agli ottavi di finale, in cui ad attenderle c’è l’Olanda. Aumentano chiaramente le difficoltà andando avanti nella competizione e sempre più complesse ed ostiche sono le avversarie che Bonansea e compagne si troveranno di fronte. Tra queste, secondo gli analisti, le ‘orange’ sono favorite ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Olanda-Giappone 2-1 - una doppietta di Martens condanna le nipponiche e sarà sfida contro l’Italia : sarà l’Olanda a confrontarsi con la Nazionale italiana di Milena Bertolini ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. La selezione orange ha sconfitto la compagine vice campione del mondo del Giappone per 2-1, con il gol decisivo realizzato negli ultimi scampoli di partita da Martens su rigore. L’Olanda era passata in vantaggio al 17′ con la stessa attaccante del Barcellona, per poi incassare il momentaneo ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Olanda vittoriosa contro il Canada e primato del Gruppo E. Camerun ok contro la Nuova Zelanda : Ultima giornata andata in scena nel Gruppo E dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Pomeriggio attivo a Reims ed a Montpellier, con le quattro compagini protagoniste del raggruppamento tutte in campo alle ore 18.00. Nella città dello champagne, Olanda e Canada si sono confrontate per il primato. Sono state le olandesi ad imporsi per 2-1, grazie alle marcature di Arnouk Dekker al 54′ e di Lineth Beerensteyn al 75′. Inutile il gol di ...

