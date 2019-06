Huawei Nova 5 | 5 Pro e 5i | prezzo | caratteristiche e scheda tecnica

Il quadratone posteriore è una moda : anche Huawei Nova 5i Pro dovrebbe averlo : Da una bozza spunta il design di Huawei Nova 5i Pro, che punta tutto su un display forato e su un modulo squadrato per le quattro fotocamere posteriori, perlomeno secondo Evan Blass. L'articolo Il quadratone posteriore è una moda: anche Huawei Nova 5i Pro dovrebbe averlo proviene da TuttoAndroid.

EMUI 9.1 su Huawei Nova 4 il prossimo mese : Notizie ufficiali da parte di Huawei rivelano che la casa cinese presenterà il suo ultimo aggiornamento software EMUI 9.1 dal 27 giugno per la serie di smartphone tra cui il Mate 20.

Non solo Nova 5 da Huawei : ecco cinque nuovi accessori : A margine dell'evento, Huawei ha annunciato alcuni accessori con i quali gli utenti potranno esaltare le potenzialità degli smartphone e dei tablet dell'azienda L'articolo Non solo Nova 5 da Huawei: ecco cinque nuovi accessori proviene da TuttoAndroid.

Ufficiali i Huawei Nova 5 - 5 Pro e 5i : prezzi piccoli e grandi qualità : Sono stati Ufficializzati oggi 21 giugno i Huawei Nova 5, Nova Pro e Nova 5i, i nuovi smartphone del produttore cinese, proprio come vi avevamo annunciato i giorni scorsi. Passiamoli subito a rassegna, a cominciare dal modello standard, il Huawei Nova 5, dotato di uno schermo OLED da 6.39 pollici con risoluzione FHD+ e notch a goccia. Il processore di riferimento è il nuovo Kirin 810, integrato con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le ...

Huawei annuncia il trio Nova 5 - con Kirin 810 e quadrupla fotocamera posteriore : Huawei ha presentato questa mattina in Cina la nuova serie Nova 5, con il SoC Kirin 810, quattro fotocamere posteriori e ricarica a 40 watt. L'articolo Huawei annuncia il trio Nova 5, con Kirin 810 e quadrupla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 5 Pro e Mediapad M6 in arrivo il 21 giugno con il Kirin 810 : ecco immagini e specifiche tecniche : Saranno presentati il 21 giugno Huawei Nova 5 Pro e Mediapad M6, dei quali scopriamo alcune immagini e le presunte caratteristiche tecniche. L'articolo Huawei Nova 5 Pro e Mediapad M6 in arrivo il 21 giugno con il Kirin 810: ecco immagini e specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Un ciclone il Huawei Nova 5 : l’OEM fa la voce grossa : Arrivano conferme interessanti su Huawei Nova 5, uno tra i più potenti smartphone del produttore cinese di cui sentiremo molto parlare. Il device monterà una fotocamera frontale da 32MP, che sarà contenuta in un notch a forma di goccia collocato in posizione centrale (come confermato dall'OEM su Weibo). Come riportato da 'GSMArena.com', il terminale è stato pizzicato di recente anche su Geekbench, identificato con il product-code 'SEA-AL10'. ...

Huawei Nova 5 Pro potrebbe essere il primo del nuovo brand Nova : eccolo in tanti render : Huawei Nova 5 Pro è il protagonista di una serie di indiscrezioni e apparizioni in Rete, grazie alle quali possiamo farci un'idea del suo possibile design L'articolo Huawei Nova 5 Pro potrebbe essere il primo del nuovo brand Nova: eccolo in tanti render proviene da TuttoAndroid.

Huawei MediaPad M6 arriva assieme alla serie Nova 5 : MediaPad M6 avrà le cornici dello schermo leggermente ridotte ed avrà ancora il pulsante home, inoltre, sembra includere un jack audio da 3,5 mm. La fotocamera sul retro include un flash a LED.

Huawei Nova 5i certificato in Cina e Huawei Nova 5 preannunciato da un video : Huawei Nova 5i è apparso nel database del TENAA, grazie al quale abbiamo la conferma di alcune delle principali caratteristiche che vanterà il telefono L'articolo Huawei Nova 5i certificato in Cina e Huawei Nova 5 preannunciato da un video proviene da TuttoAndroid.

Huawei annuncia Maimang 8 - ossia P Smart+ 2019 - e prepara Nova 5 e 5 Pro : Huawei Maimang 8 è ufficiale in Cina, mentre emergono in rete nuovi leak su Nova 5 e Nova 5 Pro. L'articolo Huawei annuncia Maimang 8, ossia P Smart+ 2019, e prepara Nova 5 e 5 Pro proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento EMUI 9.1 Huawei Mate 9 Pro - P10 - P10 Plus - Nova 4 - Nova 2S - Honor 9 in arrivo : Huawei ha confermato 10 smartphone Huawei e Honor che riceveranno l'Aggiornamento EMUI 9.1. I modelli dei dispositivi includono Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, Nova 4, Nova 4e, Nova 2s, Honor V9 e Honor 9.

Ecco la scheda tecnica completa di Huawei Nova 5i grazia a AnTuTu : Huawei Nova 5i, che forse sarà conosciuto come Huawei P20 Lite (2019), è comparso su AnTuTu con SoC Kirin 710, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna; grazie al design al passo coi tempi ed al possibile prezzo di 280 euro potrebbe risultare un interessante medio gamma. L'articolo Ecco la scheda tecnica completa di Huawei Nova 5i grazia a AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 5i passa su Geekbench con 4 GB di RAM e - udite udite - Android 9 Pie : Huawei Nova 5i comincia a farsi notare su Geekbench dove viene registrato con 4 GB di RAM e Android 9 Pie a bordo, al posto del presunto quanto embrionale sistema operativo di Huawei. Si tratterebbe di un mediogamma interessante, ma dal futuro assai incerto. L'articolo Huawei Nova 5i passa su Geekbench con 4 GB di RAM e, udite udite, Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.