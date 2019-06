Dazi | Trump apre a Xi poi va in Corea del Sud | aspetto Kim al confine 

Dazi. Trump - con Cina continua negoziato : 00.31 I rapporti tra Stati Uniti e Cina "continuano a essere molto buoni e i negoziati sono in corso". Lo scrive in un tweet il presidente Usa, Trump, dopo l' incontro con il presidente cinese, Xi Jinping, a margine del G20 a Osaka, in Giappone. "La qualità della transazione è molto più importante per me della velocità. Non ho fretta, ma le cose sembrano essere molto buone. Non ci sarà una riduzione delle tariffe attualmente imposte alla ...

G20 - Trump congela nuovi Dazi alla Cina : “Lavoriamo con Pechino per un accordo” : I fronti della trattativa erano già stati anticipati alla vigilia dell’incontro. E ora, al margine del G20, i presidenti cinese Xi Jinping e statunitense Donald Trump hanno raggiunto una tregua nella guerra commerciale, con Washington che ha promesso di congelare nuovi dazi e dichiarato che i negoziati sono “di nuovo in pista”. Il ‘cessate il fuoco’ è arrivato nell’atteso incontro fra i leader delle due grandi ...

Tregua Cina-Usa sui Dazi - Trump apre a Huawei. Presidente Usa a Seul - incontra pure Kim : Donald Trump e Xi Jinpuing si sono accordati per rilanciare i negoziati sul commercio e "almeno per il momento" non ci saranno tariffe aggiuntive da parte degli Stati Uniti alle esportazioni cinesi. La decisione e' giunta al termine dei colloqui tra Cina e Stati Uniti a margine del vertice del G20 di Osaka, in Giappone, che hanno visto faccia a faccia per oltre un'ora il Presidente Usa e quello cinese. Quello con Xi e' stato un incontro ...

Al G20 tregua tra Usa e Cina sui Dazi. Trump apre a Huawei : Un accordo per una tregua sui dazi e sulla guerra commerciale, con tanto di apertura a Huawei da parte degli Usa. E’ il contenuto dell’accordo stilato a Osaka da Donald Trump e Xi Jinping, per rilanciare i negoziati sul commercio Usa e Cina. Accordo in virtù del quale, “almeno per il momento”, non ci saranno tariffe aggiuntive da parte degli Stati Uniti alle esportazioni cinesi. La decisione è giunta al ...

Accordo Xi-Trump per riavvio dei negoziati commerciali. «Sospesi nuovi Dazi Usa» : OSAKA - Dopo un incontro bilaterale di 80 minuti - 10 meno del previsto -, il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping - poco prima...

G20 - Trump si sfila dagli accordi sul clima | Cina : non ci saranno nuovi Dazi americani : Sull'ipotesi di rinvio a ottobre della procedura Ue ai danni dell'Italia, il ministro dell'economia Tria afferma di "non averne mai sentito parlare"

G20 di Osaka - Trump alla Cina : “Mai detto stop a Dazi”. E avverte l’Iran : “Se avremo un accordo bene - altrimenti sentirete” : Una mano tesa verso Putin, un monito contro Cina e Iran, tanti complimenti alla Merkel. È questa la linea scelta dal presidente statunitense Donald Trump nel corso del G20 di Osaka. Con Vladimir Putin, assicura, “abbiamo un rapporto molto, molto buono”. E il presidente russo, dal canto suo, assicura: “Non posso che essere d’accordo con lui. I nostri team stanno lavorando insieme”. I due leader si sono visti per la prima ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Hong Kong - Dazi - Kim : le carte della Cina contro Trump : Dopo la visita a Pyongyang, Xi Jinping userà anche la Nord Corea al tavolo delle trattative nella GUERRA commerciale con Trump. Ecco come

Conte : “Trump e Draghi? I Dazi Usa ci danneggiano. Le mosse della Bce difendono imprese e cittadini” : Le mosse annunciate da Mario Draghi sono “nelle legittime prerogative della Bce e potremo essere, come Paese, interessati da queste iniziative”. Del resto “ogni sistema economico assume le iniziative per difendere le proprie imprese e i propri cittadini”. Quanto alle politiche degli Stati Uniti, invece, “noi la guerra dei dazi la stiamo soffrendo, questo è un dato di fatto. Lo dico sempre all’amico Trump e glielo ...

I Dazi? Carovita da 2 mila dollari Corporate America contro Trump : Non sono le aziende della Silicon Valley. Ovvero le varie Apple, Google o, ancora Facebook, gruppi di punta della Corporate America che sin dai primi atti dell’amministrazione Trump, come la stretta su visti e rifugiati (Muslim ban), hanno immediatamente fatto outing mettendo in piazza lo scarso feeling con il tycoon newyorkese. Segui su affaritaliani.it

Whirlpool - la tegola dei Dazi di Trump : «Il governo ora cerchi un partner» : C'è un non detto nella trattativa tra il governo e la Whirlpool per salvare il sito di via Argine: la multinazionale americana ha deciso di spostare in Polonia o in Turchia la produzione...

Lo sgambetto di Trump a Macron - Usa minaccia aumento Dazi sul vino francese : Donald Trump minaccia di aprire un nuovo fronte: quello della guerra al vino francese, imponendo dazi sulle bottiglie di Sancerre o di Chablis importate negli Usa. Un vero e proprio sgambetto all'inquilino dell'Eliseo, Emmanuel Macron, che il presidente americano ha incontrato in Normandia appena la scorsa settimana, in occasione delle celebrazioni del D-Day, elogiando davanti alle telecamere di tutto il mondo gli "eccezionali" rapporti tra loro ...

Migranti - Messico si accorda con gli Usa : schiererà 6mila soldati al confine sud - in cambio Trump non metterà Dazi : Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Messico per ridurre il flusso di Migranti provenienti dal Sud America. Giovedì il presidente statunitense aveva minacciato che avrebbe imposto pesanti dazi commerciali sui beni messicani se non si fosse arrivati a un consenso. Il Messico si è impegnato a fare tre cose: schierare seimila soldati al confine meridionale con il Guatemala per bloccare i Migranti diretti verso gli Stati ...

Accordo Usa-Messico : Trump sospende i Dazi/ Guardia nazionale lungo il confine : Accordo nella notte fra gli Usa e il Messico: niente dazi da parte di Donald Trump. I messicani schierano la Guardia nazionale sul confine