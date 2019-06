Apocalypse Now | Final Cut

Apocalypse Now terza versione. Francis Ford Coppola - maestro tra agli studenti. “Cancellate istruzione e religione per tornare ad essere unici” : “Non sono un maestro. Ho 80 anni, studio e continuo ad imparare”. Francis Ford Coppola si affaccia modesto sul palco del teatro Manzoni di Bologna. Una masterclass di lusso al Cinema Ritrovato 2019. L’attesa è la prima europea della terza versione di Apocalypse Now proiettato sull’enorme schermo all’aperto di Piazza Maggiore. Cravatta verde pisello con margherite, penna nel taschino come un qualunque impiegato, l’autore de Il Padrino, oggi fuori ...