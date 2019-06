Abusi | quel sistema collaudato per dare i bimbi ad amici ed ex

ilgiornale

(Di domenica 30 giugno 2019) Costanza Tosi "Non ti voglio più": le intercettazioni della procura svelano come veniva trattata la bambina affidata alla coppia omosessuale finita nel caso degli affidi illeciti "Porca puttana scendi! Scendi! Non ti voglio più! Io non ti voglio più, scendi!". È questa una delle intercettazioni con cui la procura di Reggio Emilia avrebbe inchiodato Daniela Bedogni e Fadia Bassmaji, la coppia omosessuale coinvolta nell'agghiacciante inchiesta che, in queste ore, ha scosso l'Italia. Intercettazioni che rivelano dettagli orribili su come gli assistenti sociali sarebbero riusciti a strappare i bambini alle loro famiglie naturali. Sono le stesse carte a parlare. E inizia tutto così. Cosa dicono le intercettazioni "Pensi che? Katia pensa che? Dai dillo! Porca puttana vai da sola a piedi". Ad urlare è Daniela Bedogni. Sbraita contro la bimba che ha preso in affido con Fadia ...

