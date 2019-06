MotoGP | per Rossi in qualifica più problemi | meno grip e solo 14°

MotoGP - Marquez per nulla sorpreso : “sapevo che la qualifica sarebbe stata dura - ma non molliamo” : Quarto posto per lo spagnolo sulla griglia di partenza del Gp d’Olanda, un risultato che comunque non lo preoccupa Per la prima volta quest’anno Marc Marquez non partirà in prima fila, lo spagnolo infatti ha chiuso al quarto posto le qualifiche del Gp di Assen, palesando una certa difficoltà nel tenere a bada la sua Honda. AFP/LaPresse Un risultato che tuttavia non preoccupa il campione del mondo: “sono contento del ritmo ...

MotoGP - Petrucci mastica amaro in Olanda : “mi son preso dei bei rischi - ma le alte temperature mi hanno condizionato” : Il pilota ternano non è apparso particolarmente felice del risultato ottenuto in qualifica in Olanda, considerando il settimo posto in griglia Non proprio una qualifica da ricordare per Danilo Petrucci in Olanda, il pilota ternando ha siglato il miglior crono personale di 1:33.282 ed aprirà la terza fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di domani. AFP/LaPresse Un settimo posto che non può soddisfare più di tanto il rider della ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Olanda 2019 : “Peccato per la pole - ma sono contento : possiamo ancora migliorare” : Ottima giornata in casa Yamaha ufficiale dal lato di Maverick Viñales, protagonista assoluto delle qualifiche con un secondo posto molto positivo alle spalle di un Fabio Quartararo in stato di grazia. L’iberico ha messo in evidenza un ottimo feeling con la pista di Assen fin dalle prime prove del venerdì ed è uno dei favoriti principali per il successo finale nel Gran Premio d’Olanda 2019, ottava prova stagionale del Mondiale ...

MotoGP – Ancora un sabato disastroso per Valentino Rossi : il Dottore si ferma in Q1 ad Assen - costretto ad una gara in rimonta : Valentino Rossi Ancora una volta fuori dalla Q2: il Dottore partirà dal 14° posto in griglia domani al Gp d’Olanda Ancora un sabato preoccupante per la Yamaha: Valentino Rossi è stato penalizzato questa mattina nelle Fp3 dopo aver segnato il quinto tempo e si è visto cancellare il suo miglior tempo, scivolando così fuori dalla top ten e vedendosi dunque costretto a passare Ancora una volta dalla Q1. Un pomeriggio Ancora una volta ...

MotoGP – Che beffa per Lorenzo - la rivelazione di Petrucci è sorprendente : Le affermazioni di Petrucci arrivano come una doccia gelata su Jorge Lorenzo: l’importante rivelazione del ternano della Ducati Manca sempre meno alle qualifiche del Gp d’Olanda di MotoGp: i piloti sono in pista per la quarta e ultima sessione di prove libere, sul circuito di Assen, per mettere a punto il set up perfetto per lottare per le migliori posizioni in griglia di partenza. Intanto, però, sorprendono le parole di Danilo ...

MotoGP – Infortunio Lorenzo - Honda da applausi : il bel gesto per Jorge ad Assen [FOTO] : Jorge Lorenzo costretto a guardare la casa la gara di Assen: il bel gesto della Honda per il pilota maiorchino Jorge Lorenzo salterà il Gp di Assen e non solo: il maiorchino è stato vittima ieri di una terribile caduta nelle Fp1 del Gp d’Olanda, a causa del quale si è fratturato due vertebre e non potrà tornare in sella alla sua Honda. Jorge Lorenzo ha promesso a tutti i suoi fan di tornare in pista il prima possibile, probabilmente ...

LIVE MotoGP - GP Olanda 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Vinales favorito per la pole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 3 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che come da tradizione si corre ad Assen. I centauri si daranno battaglia per la conquista della pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e la lotta si preannuncia particolarmente avvincente e incerta. Le prove libere del venerdì ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : risultati e classifica FP3. Tutti i qualificati per la Q2 : Fabio Quartararo domina la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP e comanda la classifica combinata. Assieme al francese, ecco i nove piloti che passano direttamente alla Q2: Danilo Petrucci, Maverick Vinales, Marc Marquez, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli, Jack Miller, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow e Joan Mir. Sono fuori Alex Rins e Valentino Rossi che passa dal quarto al 14esimo posto per aver superato ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Quartararo e Viñales punti di riferimento sul giro secco - ma Marquez resta il favorito per la pole : Dopo una prima giornata riservata alle prove libere, il fine settimana del Gran Premio d’Olanda 2019 entra definitivamente nel vivo quest’oggi con le qualifiche della MotoGP sul leggendario circuito di Assen. Nella cosiddetta Università del Motociclismo va in scena l’ottava qualifica della stagione, con molta incertezza e nessun favorito d’obbligo per la pole position alla luce dei riscontri del venerdì. Si profila ...

MotoGP - Dovizioso resta con i piedi per terra : “siamo veloci - ma perdiamo qualcosa nei cambi di direzione” : Il pilota della Ducati ha analizzato la prima giornata di libere, esprimendo le proprie sensazioni sul comportamento della moto La Ducati è tornata in pista oggi ad Assen (Paesi Bassi) sullo storico TT Circuit, teatro dell’ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019. Alessandro La Rocca /LaPresse Al termine delle prime due sessioni di prove libere, svoltesi in condizioni meteo progressivamente più calde con temperature massime intorno ...

MotoGP - Vinales si gode una super Yamaha : “la M1 è al top - devo solo concentrarmi a guidarla al meglio” : Il pilota della Yamaha si è detto soddisfatto del comportamento della M1 nella giornata di oggi, esprimendo ottimismo in vista del prosieguo del week-end Ottima prestazione per Maverick Vinales nella seconda sessione di prove libere del Gp di Assen, lo spagnolo della Yamaha ha fatto segnare il miglior tempo, fermando il crono sull’1:32.638. AFP/LaPresse Un modo perfetto per cominciare il week-end olandese, nonostante ai microfoni di ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : analisi prove libere. Yamaha dai due volti - Ducati risponde presente - Marquez lavora per la gara - Lorenzo ko : La prima giornata di Assen è andata via e sul tracciato olandese, Cattedrale del Motociclismo, sono diversi gli spunti di questo day-1 dell’ottavo round del Mondiale 2019 di MotoGP. In uno degli scenari più classici delle due ruote partiamo dalla Yamaha. La moto di Iwata si conferma essere enigmatica: da un lato super performante con Fabio Quartararo (il migliore del primo turno) e con Maverick Vinales (il migliore della seconda sessione) ...

MotoGP - brutte notizie per Jorge Lorenzo : Alberto Puig conferma il lungo stop per il maiorchino : Il Direttore Sportivo di Honda HRC ha confermato il lungo stop di Jorge Lorenzo, che potrebbe tornare in pista in occasione del Gp di Brno Si preannuncia un lungo stop per Jorge Lorenzo, il pilota spagnolo infatti ha riportato la frattura della sesta vertebra nelle FP1 di oggi e salterà sicuramente il Gp di Assen di domenica, oltre a quello del Sachsenring in programma tra una settimana. A rivelarlo è Alberto Puig, intervenuto nel corso di ...

