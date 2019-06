Le trattative sull’asse Parma-Napoli | Sepe | Inglese | Grassi E anche Ounas e Rog

ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2019) Un asse caldissimo quello tra, scrive il Corriere dello Sport. Al club emiliano, la scorsa stagione, sono finitie Ciciretti. Tutte situazioni da risolvere e per alcune la soluzione sembra abbastanza semplice.sono stati protagonisti di una buona stagione. Sembra però lontana da una conclusione positiva la trattativa per Roberto. in 25 presenze ha totalizzato 9 gol e 2 assist. Ilchiede per lui 25 milioni, troppo per le disponibilità del. Ma il club di De Laurentiis ha bisogno di monetizzare. Prossimo alla chiusura, invece, l’acquisto a titolo definitivo di Luigi, reduce da una stagione più che positiva. Ilha confermato di volersi accollare la spesa di 5 milioni necessaria per riscattarlo. Poi c’è, che quest’anno ha potuto fare poco, penalizzato da due infortuni. Il, però, vorrebbe dargli ...

