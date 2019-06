La crociata sovranista premia Lorella Cuccarini Due programmi in Rai

huffingtonpost

(Di sabato 29 giugno 2019)torna in Rai e lo fa in grande stile. La conduttrice, che nei mesi scorsi non ha esitato a definirsi “”, dovrebbe essere al timore di ben duedi punta della prossima stagione televisiva: “La Vita in Diretta” e “Linea Verde”. Lo afferma TvBlog.L’indiscrezione sull’approdo della, qualora fosse confermata ufficialmente, sarebbe un vero e proprio colpo a sorpresa da parte della direttrice della rete ammiraglia della tv pubblica Teresa De Santis.Il pomeriggio e lo spazio dedicato a natura e gastronomia di Rai Uno si tingerebbero di sovranismo, dunque. La showgirl classe 1965 dovrebbe prendere il posto di Francesca Fialdini che, insieme a Tiberio Timperi, ha condotto l’ultima edizione del contenitore pomeridiano “La Vita in Diretta”. Ad affiancare laci dovrebbe essere ...

