Frizzi | il coraggio e la forza straordinaria di Carlotta Mantovan

dilei

(Di sabato 29 giugno 2019)sorride, nonostante tutto, per amore della piccola Stella, affrontando il dolore per la morte di Fabrizioe dimostrando unstraordinario. Bellissima, giovane e già vedova, costretta a fare i conti con una perdita importante, la giornalista è diventata un esempio diper tantissime persone. Il 26 marzo 2018 l’esistenza diè cambiata per sempre. Fabrizio, l’amore di una vita, ha smesso di combattere e si è spento, sconfitto da un tumore contro cui lottava da tempo. Da allora la giornalista non si è mai arresa e con grande dignità ha affrontato un dolore enorme, rimanendo sempre in silenzio. 36 anni e uno straordinario, laha tenuto duro per sua figlia Stella e si è rimboccata le maniche, guardando avanti senza paura. Il calvario della malattia, l’ultimo addio a Fabrizio e un futuro incerto,non si ...