EcoFuturo 2019 | dal fossile al rinnovabile per trasporti pubblici più sostenibili | “Non

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) Al via la sesta edizione del festival, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera,è il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissimatà ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica (si svolge a Padova dal 25 al 29 giugno). Al centro della quarta giornata diper andare oltre l’elettrico con il biogas perpiù efficienti L'articolo, dalalperpiù: “Non c’è solo l’elettrico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Commercio_Etico : Quinto giorno di Ecofuturo 2019: si parla di plastica e biopolimeri - AdornatoAntonio : RT @ilfattovideo: Ecofuturo 2019, come trasformare gli scarti dell’agricoltura in energia? Il futuro e le prospettive del biogas https://t.… - pa__rm : Ecofuturo 2019, come trasformare gli scarti dell’agricoltura in energia? Il futuro e le prospettive del biogas… -