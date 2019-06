Strage di Erba | nuovo ricorso in Cassazione di Olindo e Rosa

Spuntano nuovi reperti sulla Strage di Erba. L’avvocato Troiano parla ad Oggi : "Non ricordo" : Felice Manti I reperti conservati al tribunale di Como erano stati tutti bruciati poche ore prima che la Cassazione si pronunciasse sulla loro analisi, il 12 luglio scorso. Poi, all’improvviso, erano spuntati altri cinque plichi. E ora emerge un nuovo scatolone di materiale Ma quanti sono questi reperti sulla strage di Erba? In teoria, quelli conservati al tribunale di Como, erano stati tutti bruciati poche ore prima che la ...

Strage di Erba - Azouz Marzouk è a Lecco : “Finalmente si torna nell’amata Italia” : "Sono qui per stare con la mia famiglia". Così al telefono con Fanpage.it Azozuz Marzouk, il marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, entrambi uccisi nella Strage di Erba del 2006. Marzouk, che viveva in Tunisia con la seconda moglie, ha potuto fare ritorno grazie alla revoca del decreto di espulsione. "Non so ancora quanto resterò":

Strage di Erba - la Corte di assise di Como respinge la richiesta di altri accertamenti : i legali della coppia annunciano il ricorso : La Corte di assise di Como ha respinto la richiesta di nuovi accertamenti presentata dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Le tre istanze presentate dagli avvocati dei due – condannati in via definitiva all’ergastolo per l’eccidio dell’11 dicembre del 2006 – richiedevano accertamenti su campioni biologici, l’accesso ai server dove sono depositati i file originali delle intercettazioni ambientali e l’esame di un ...

