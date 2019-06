Scalea in piazza | dal 28 al 30 giugno arrivano gli artisti di strada

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Si sta per alzare il sipario sull'evento "in". La manifestazione, organizzata e promossa dall'associazione Smuovimondo, allieterà coloro i quali vorranno scoprire le bellezze del borgo dell'Alto Tirreno Cosentino in Calabria. L'evento, che nelle passate edizioni ha riscosso un grande gradimento del pubblico, è arrivato alla sua quinta edizione e si svolgerà nelle serate del 28, 29 e 30. Si prevede una numerosa cornice di pubblico che avrà, vista l'anima itinerante della manifestazione, la possibilità di scoprire alcuni tra i luoghi più suggestivi della cittadina. A chi non piacciono glidi? Per grandi o piccini è quasi impossibile non farsi stupire o non farsi strappare un sorriso daglidi, incredibili professionisti nei loro ambiti. Musica, improvvisazione teatrale, acrobati, giocolieri, evoluzioni con il fuoco, trampoli, i giochi di ...

miocomune : Scalea in piazza, inizia stasera il grande evento con gli Artisti di strada - retewebitalia : - GruppoIeC : Scalea in piazza. Arriva l'appuntamento con gli artisti di strada - -