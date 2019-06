Milano | due ragazzi disabili in gita cadono nel Naviglio | uno è morto | l’altro è grave

Basket - Eurolega 2019-2020 : c’è la lista definitiva delle 18 squadre con Milano - wild card allo Zenit. Torna la palla a due sulla contesa : Giornata importante, quella in seno al board dell’ECA, che gestisce Eurolega ed EuroCup. Si è infatti discusso delle 18 partecipanti alla prossima Eurolega, ma anche di qualche cambiamento di regole all’interno delle due competizioni europee. E’ stata approvata la wild card a favore dello Zenit San Pietroburgo, preferito al Partizan Belgrado che disputerà l’EuroCup. Queste sono dunque le 18 partecipanti: Alba Berlino, ...

Milano : altri due store per Starbucks - apre in Porta Romana e in Corso Vercelli : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Starbucks non si accontenta. Saggiato il successo dei primi quattro store sulla piazza milanese, insieme alla Roastery di Piazza Cordusio, ne apre altri due, nei quartieri di Porta Romana e di Corso Vercelli. Da domani sarà aperto quello in Via Lentasio, all’angolo con

Milano-Cortina - le pagelle : Malagò grande seduttore - Sala & Zaia duetto riuscito - Bianchedi grinta feroce come in pedana : Il presidente del Coni sfumati i Giochi di Roma sembrava in disarmo. Ma è riuscito a rialzarsi trasformando il suo peggiore nemico, Giancarlo Giorgetti, in un alleato perfetto

Olimpiadi e Tribunale dei brevetti - due grandi sfide per Milano : Nella città, Milano, e nella regione, la Lombardia, con il maggior numero di multinazionali e con la più alta produttività d’Italia, come sottolineano i dati Istat, i prossimi obiettivi...

Milano : controlli al parco Sempione - polizia arresta due spacciatori : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato al parco Sempione di Milano due cittadini del Gambia per spaccio di droga. Nel primo intervento, alle 18.15 di ieri, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista della volante, ha cercato di allontanarsi, gettando a terra un involucro. Nel sac

Milano : polizia arresta due spacciatori in Stazione Centrale : Milano, 19 giu. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato due spacciatori di droga alla Stazione Centrale di Milano. Gli agenti hanno notato un giovane straniero intento a parlare con un gruppo di giovani. Dopo essersi allontanato, è tornato con sei stecche di hashish, ricevute da un complice, anch'egli

Differenze tra Roma e Milano : al Maxxi progetto per parlare delle due città : Roma – Un’ora a Roma vale quanto un’ora a Milano? Quanto sono simili e quanto sono diverse le due citta’? Grazie all’Alta Velocita’, Roma e Milano esattamente da 10 anni vivono un allargamento della territorialita’ urbana che coinvolge gruppi sempre piu’ ampi di persone, abituate a spostarsi e a vivere ‘tra’: per lavoro, per amore, per semplice curiosita’. Ma le due citta’, ...

Mameli in concerto a Milano e a Roma - biglietti in prevendita per le due date : Mameli in concerto a Milano e a Roma, per due date-evento del suo Universo Tour. Concorrente indie-pop dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Mameli era tra i concorrenti più apprezzati del canto ed era tra coloro che sono giunti alla fase finale. Eliminato nel corso delle puntate del serale, non ha ottenuto un posto per la finale, disputata dai cantanti Albero Urso e Giordana Angi con il trionfo del primo sulla seconda. Mameli ha ...

Icardi-Napoli - da Milano : “L’Inter ha chiesto due giocatori in cambio…” : Calcio mercato Napoli, l’Inter ha chiesto due giocatori per Icardi Pasquale Guarro di calciomercato.comn, è intervento in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC ecco quanto ha dichiarato: “Sembra che l’Inter, nell’ambito della trattativa di Icardi al Napoli, voglia inserire Zielinski o Ruiz. Su Insigne, invece, non ho nessuna certezza. Lorenzo è sempre piaciuto ai ...

Motori : ai carabinieri si Milano due Qooder per le strade del nord ovest : In occasione dei 205 anni dalla fondazione dell'Arma dei carabinieri, Qooder ha voluto donare 2 veicoli speciali al Comando Generale Pastrengo Milano

Cinque arresti a Milano per due omicidi di 'ndrangheta : Cinque arresti a Milano per due omicidi di 'ndrangheta. Sono stati eseguiti dai carabinieri del Ros di Milano.

Terribile incidente sull’A1 Milano-Napoli : pulmino si ribalta - un morto e due feriti : Sulla A1 Milano-Napoli, alle ore 19:30, nel tratto tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, è avvenuto un incidente all’altezza del km 455 nel quale un pulmino, con a bordo sei persone, sbandando autonomamente si è ribaltato causando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale di ...

Milano : sorpresi con 1.500 pasticche ecstasy e ketamina - due arresti : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Sono stati sorpresi con oltre 1.500 pasticche di ecstasy e quasi 300 grammi di ketamina. Due ragazzi di 18 e 21 anni, cittadini cinesi, sono stati arrestati dalla polizia a Milano. I due, fermati dagli agenti della squadra mobile e accusati di traffico e detenzione di s

Milano - bimbo ucciso a due anni - «Sui piedi ustioni e bruciature fatte con un accendino» : Mehmed Hrustic, il bimbo morto a due anni a Milano, subiva da tempo le violenze del papà Aliza, finito in carcere per averlo ucciso di botte. Non riuscivo a dormire, mi sono alzato e...