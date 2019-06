Juve | blitz di Paratici e Raiola ad Amsterdam per concludere l' affare de Ligt con l' Ajax

Juventus - Cancelo verso il City : blitz di Paratici in Inghilterra per chiudere : Juventus – Tempo di addii in casa bianconera. Prosegue la trattativa tra Juventus e Manchester City per Joao Cancelo. Stando a ‘Sky Sport’ la prossima settimana potrebbe essere importante se non decisiva per la fumata bianca. I bianconeri puntano ad ottenere 60 milioni di euro, mentre il club inglese sta provando a strappare un prezzo più […] More

Mercato Juventus - blitz di Nedved da Raiola : possibile doppio colpo : Mercato Juventus – Si muove Pavel Nedved: il vicepresidente della Juventus ha compiuto ieri un blitz a Montecarlo per incontrare Mino Raiola. Lo riferisce ‘TuttoSport’ secondo cui la società bianconera ha giocato la carta degli ottimi rapporti tra i due (Raiola è stato il procuratore di Nedved) per capire le possibilità di chiudere due operazioni. Leggi anche: Sarri Juventus, […] More

Mercato Juventus - blitz di Paratici a Parigi per i due gioielli del PSG : Mercato Juventus – La Juventus si appresta a scegliere il nuovo allenatore, ma nel frattempo Fabio Paratici lavora al calcioMercato. Ieri il dirigente bianconero si è recato a Parigi per due calciatori del Paris Saint Germain: Adrien Rabiot, in scadenza con i francesi, ed il brasiliano ex Roma Marquinhos. Leggi anche: Guardiola Juventus, il tecnico: “Restare al City? Si, ma…” Mercato Juventus, Rabiot e Marquinhos a ...

Juve : blitz di Paratici a Parigi - tra i suoi obiettivi ci sarebbero Rabiot e de Ligt : La Juventus, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, è ancora orfana del suo condottiero, ma ciò non impedisce a Fabio Paratici di viaggiare in Europa a caccia delle migliori occasioni per puntellare la rosa, il cui punto nevralgico è la difesa, sguarnita numericamente e qualitativamente. Gli intrecci di mercato con il PSG Ieri il Chief Football Officier della Juventus era a Parigi perché il Paris Saint Germain potrebbe offrirgli buone ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici : arriva il primo colpo in difesa : Mercato Juventus – In attesa di sciogliere le ultime riserve sul nuovo allenatore, con Sarri che presto potrebbe raccogliere l’eredità di Allegri in panchina, la Juventus continua a muoversi sul Mercato per costruire una squadra all’altezza. E il primo colpo messo a segno da Paratici porta il nome di Merih Demiral, che i bianconeri preleveranno dopo l’operazione condotta insieme energia con il Sassuolo. […] More

Svolta Juve - Paratici è in Inghilterra : blitz per il nuovo allenatore! : Svolta e accelerata improvvisa da parte della Juventus per quel che riguarda la scelta del prossimo allenatore. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport”, Paratici sarebbe già atterrato a Londra per chiudere il discorso allenatore. Sarri alla Juve? La sensazione è che il tecnico del Chelsea sia in netto vantaggio sui diretti […] More

Mercato Juventus - blitz di Paratici a Parigi : incontra l’agente del francese : Mercato Juventus – C’è Adrien Rabiot in cima ai pensieri della Juventus. Richiamata dal succulento affare a parametro zero, la dirigenza torinese è tornata con forza sul centrocampista in scadenza di contratto con il PSG. La scorsa settimana, riporta ‘Tuttosport, il d.s. Fabio Paratici si sarebbe recato a Parigi, dove avrebbe incontrato anche Veronique, la madre-manager del calciatore che piace altresì a Real […] More

Juventus - blitz di Paratici a Londra in ottica mercato estivo : La stagione calcistica volge ormai al tramonto e la Juventus, vinto l'ottavo scudetto consecutivo e fuori della Champions League, sta già lavorando per arricchire la sua rosa con qualche pedina ad hoc per innescare meglio Cristiano Ronaldo. Dopo aver assistito al derby d'Italia, disputatosi a San Siro, Paratici ha intrapreso un tour di tre giorni per visionare i candidati da trattare. Domenica lo si è visto al Luigi Ferraris dove ha assistito a ...

Juve - blitz del ds Paratici a Firenze per quattro giocatori : tra questi Chiesa (RUMORS) : Il mercato potrebbe entrare nel vivo a breve ed in alcuni casi, è già iniziato. Lo possiamo dire soprattutto riferito alla Juventus, che dopo essere uscita anzitempo dalla Champions League ed aver vinto lo scudetto con cinque giornate di anticipo, ha iniziato a lavorare a possibili trattative per la prossima stagione. Il riferimento della dirigenza Juventina resta sempre Fabio Paratici, che nell'ultima giornata di campionato ha dapprima ...

Soulè alla Juventus : blitz Paratici - arriva il colpo a sorpresa : Soulè Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Olè“, quotidiano argentino, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Matias Soulè, giovane talento argentino classe 2003, ormai pronto a trasferirsi in Italia e ad accettare la corte della società bianconera. blitz Paratici e accordo quasi raggiunto con l’agente del giocatore. Il calciatore avrebbe rifiutato […] More