Catania | concorsi truccati all’università | sospesi rettori e 9 docenti Indagati 40 prof

(Di venerdì 28 giugno 2019) Associazione per delinquere, corruzione e turbativa d’asta. Sono queste le accuse nei confronti del rettore di, Francesco Basile, e di altri noveessori, che sono statidal servizio dal Gip. Al centro delle indagini su Università bandita della Digos coordinate dalla Procura etnea 27che secondo l’accusa sono stati. Sono complessivamente 40 iessoridegli atenei di Bologna, Cagliari,, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona. L’ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio emessa dal Gip di, su richiesta della locale Procura distrettuale, è stata eseguita da personale della polizia di Stato. I novedestinatari del provvedimento sonoessori con posizioni apicali all’interno dei ...

