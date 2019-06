Blackout a Roma nel quartiere Appio Latino Acea | “Previsto” Ma la corrente non torna e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ilsenzaelettrica dalle 13.30. “Unprogrammato”, hanno spiegato inizialmente daSpa. Ma il passare delle ore ha iniziato a far preoccupare gran parte della zona incastrata fra la via Appia Nuova, l’Appia Antica e la via Cilicia. Intorno alle 18.30 sono arrivati neldue camion-generatori – nella foto di Annabella D’Elia – forniti da Areti (gruppo) per provare a sopperire all’assenza di energia. L’assenza dellasta generando parecchi problemi alle abitazioni e agli esercizi commerciali, ma anche alla viabilità. Sono fermi infatti gli impianti semaforici di piazza Zama, via Cilicia, via Latina e la parte alta di via Appia nei pressi di piazza Re die via Cerveteri. Il Gruppo VII della Polizia Locale sta organizzando dei servizi straordinari, anche se le pattuglie disponibili non sono ...

