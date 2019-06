Sea Watch | le ipotesi in campo per i migranti e la nave

vanityfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) «Tutte le vie lecite e legali per impedire lo sbarco, ma anche per evitare che ieventualmente sbarcati restino in Italia». Il ministro dell’Interno Salvini lo ha detto ancora prima che la Sea3 forzasse il blocco, rischiando per capitano ed equipaggio l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e si fermasse davanti alle acque del porto di Lampedusa con le 42 persone a bordo da 15 giorni. La, con il divieto di approdo in corso, è ferma, in attesa di sviluppi di trattative politiche europee, ma anche di scelte politiche italiane. Lesono varie. LA TRATTATIVA La prima trattativa è con Olanda e Germania, per labatte bandiera olandese e la ong è tedesca. Loro dovrebbero accogliere le persone che sono a bordo. Certamente gli adulti. Dovrebbero rimanere in Italia sia i minori sia chi li accompagna. Gli altri dovrebbero essere trasferiti prima ...

