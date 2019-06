Salute del cuore | l’intelligenza artificiale predice la malattia delle coronarie

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Arriva in Italia il ‘supercervellone’ che aiuterà a decidere, con un’accuratezza di oltre il 99%, quali pazienti hanno lemalate e hanno bisogno di un’angioplastica o un bypass.in cardiologia ‘debutta’ in Italia in occasione del corso ICOP 2019 – Intracoronary pressure measurement and assessment of coronary stenosis in 2019 a Catanzaro il 28 e 29 giugno presso l’Auditorium del Campus universitario: per la prima volta verrà presentato un sistema applicato alla diagnostica in emodinamica che, grazie alla capacità di elaborare i ‘big data’, impara dalla sua stessa esperienza e guida il medico nella diagnosimalattie cardiache con una precisione senza precedenti. “non sostituisce il medico, ma può essere di grande supporto per evitare errori di valutazione e compiere scelte terapeutiche più precise, informate e su ...

