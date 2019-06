Onore | 78enne perde la vita mentre taglia le piante

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Valentina Dardari Costante Ferrari è precipitato per più di 40 metri. Voleva ripulire la zona, non era la prima volta che lo faceva Tragedia adove un uomo di 78 anni è morto precipitando per oltre 40 metri. L’uomo si era recato sul posto perre dellequando, nonostante le corde di sicurezza, è caduto per motivi ancora da accertare. La vittima si chiamava Costante Ferrari,originario di Castione della Presolana. Secondo i primi accertamenti l’anziano si sarebbe recato nella zona del Villaggio Brugai, una frazione di, comune della Valle Seriana, nella mattinata di ieri 26 giugno, perre delle. Non era la prima volta che faceva un simile lavoro, ma ieri qualcosa è andato storto e Ferrari è precipitato per diversi metri, morendo probabilmente sul colpo. Non vedendolo rientrare a casa per mezzogiorno, i familiari si sono ...

