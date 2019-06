Maurizio Sarri parla della Juventus | “Dimenticare responsabilità e divertirsi”

Juventus - il ritorno di Gigi Buffon? Fabrizio Biasin : cosa c'è dietro - cosa cambia per Maurizio Sarri : La prima cosa che ci viene da dire su Gigi Buffon che torna alla Juventus (pochissimi dubbi al riguardo) è che sono fattacci suoi. Cioè, ci sono un sacco di informatori, esperti, amici e nemici che insistono - oggi come un anno fa - con la tiritera («Ma perché Buffon non la smette?») e non si rendon

Juventus - Maurizio Sarri è già il vice di Cristiano Ronaldo : il retroscena sull'incontro : Il primo gesto che un personaggio pubblico, di qualunque settore sia, fa quando arriva a dirigere un nuovo posto è simbolico. Rappresenta molto del suo carattere e soprattutto può già delineare quello che sarà la sua nuova avventura. E a guardare l' esordio di Maurizio Sarri in bianconero, con il pr

Gazzetta dello Sport : sarà Rabiot il primo regalo della Juventus a Maurizio Sarri : E' tempo di calciomercato per molte società di Serie A: i numerosi cambi di panchina nel campionato italiano potrebbero inevitabilmente movimentare acquisti e cessioni, in particolar modo da parte delle società di vertice come Juventus, Inter, Milan e Roma. E a proposito dei bianconeri, due giorni fa è stato presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, che durante la conferenza stampa è stato stuzzicato su molti temi, fra i quali il ...

Juventus - Maurizio Sarri imborghesito : perché dovrebbe rimettersi subito la tuta : Sarri sta sempre in tuta, urla e bestemmia, vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra». Aurelio De Laurentiis non ha resistito, ha voluto mettersi nei panni di quella che si presenta al matrimonio dell' ex fidanzato che l' ha mollata in favore della nemica di sempre e

Juventus - prime parole di Maurizio Sarri : "Convincerò gli scettici col bel gioco. Napoli? Ho rispettato tutti" : Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Juventus si presenta all'Allianz Stadium: "La società più importante d'Italia mi ha chiamato. Sono contento di essere qui. Se è la mia scelta più rivoluzionaria? Non lo so, bisogna avere le idee chiare sul percorso. È il coronamento di una carriera lunghissima". P

Calcio - Maurizio Sarri si presenta in bianconero : “La Juventus coronamento di una carriera - al Napoli ho dato il 110%” : “Sono contento di essere qui oggi“, si apre con poche semplici parole la conferenza stampa di prestazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico si è presentato in giacca e cravatta, un abbigliamento insolito per le sue abitudini, dimostrando di voler abbracciare in tutto e per tutto lo stile della società bianconera. La maggior parte delle domande si è concentrata come prevedibile sul rapporto con il ...

Quanto guadagna Maurizio Sarri alla Juventus : stipendio e bonus Champions : Quanto guadagna Maurizio Sarri alla Juventus: stipendio e bonus Champions Si è fatto aspettare l’annuncio del nuovo tecnico della Juventus; alla fine, però, nonostante le voci che volevano Pep Guardiola in procinto di sbarcare alla Continassa, è arrivata l’ufficialità come ci si aspettava sin dall’ultima finale di Europa League per Maurizio Sarri. Quanto guadagna Maurizio Sarri: triennale da 6 milioni più bonus alla Juve L’ex tecnico ...

Maurizio Sarri alla Juventus : "Società determinata a prendere me" : Il Sarri-day è arrivato. L’allenatore si presenta alla Juventus in conferenza stampa. “Sono contento di essere qui oggi”, ha detto in apertura Sarri, in giacca e cravatta, affiancato da Fabio Paratici. “Negli ultimi mesi a Napoli ho avuti dei dubbi di andare avanti, poi hanno presentato Ancelotti. A quel punto ho avuto delle offerte dall’estero, io le accetto per non passare a una società ...

Juventus - la conferenza di Maurizio Sarri LIVE : L’allenatore della Juventus si presenta alla stampa dopo il lungo tira e molla con il Chelsea Di seguito la conferenza stampa di Maurizio Sarri, presente davanti ai media insieme a Fabio Paratici: Paratici: “avevamo le idee chiare fin dall’inizio, ma bisogna avere rispetto di tutte le componenti. Ringrazio il Chelsea per la collaborazione, così come Marina che è una grande dirigente e si è dimostrata tale” Sarri: ...

Maurizio Sarri alla Juve - ovvero quando i napoletani sono vittime di loro stessi : di Francesco Spada Più si legge e si ascoltano commenti sulle trattative prima, e sulla notizia poi, di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus, più ci si rende conto di come la passione possa sfociare in eccessiva devozione e l’euforia in inutile esaltazione quando si parla di Napoli e dei napoletani, che ancora, dopo anni, devono imparare a dare più importanza a se stessi piuttosto che a chi viene nella nostra terra a cercare ...

La conferenza stampa di Maurizio Sarri in diretta streaming : Il nuovo allenatore della Juventus verrà presentato questa mattina a Torino: i link per seguire la conferenza stampa in diretta, anche in chiaro

Presentazione Maurizio Sarri Juventus : diretta streaming-tv e dove vederla : Presentazione Maurizio Sarri Juventus: diretta streaming-tv e dove vederla È fissata per giovedì 20 giugno la Presentazione ufficiale di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. L’evento si terrà all’Allianz Stadium e inizierà alle ore 11. Un contratto triennale per l’ex allenatore del Chelsea, la cui scelta ha generato grosse delusioni in quei tifosi (napoletani e non) che lo veneravano, definendolo come un simbolo della lotta ...

Maurizio Sarri - un ex bancario sul tetto d'Europa : Quasi 30 anni di carriera con grandi soddisfazioni sul fronte della critica e nessun trofeo in bacheca, per poi trionfare con il suo Chelsea nella finale di Europa League. Riavvolgendo il nastro della carriera di Maurizio Sarri, 60 anni, oggi ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, si tratta del suo secondo titolo in assoluto: nella sua bacheca prima dell'Europa League, infatti, era presente solo la Coppa Italia di Serie D vinta con il ...

