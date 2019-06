Manduria | sarebbero tre le bande di bulli in città | Procura perplessa su ruolo parrocchia

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Continuano serrate le indagini della Squadra Mobile intorno alla baby-gang di, i cui membri sono accusati della morte del pensionato 66enne Antonio Cosimo Stano, avvenuta il 23 aprile scorso in ospedale a seguito di una violenta aggressione in casa sua. Per quell'episodio erano già finiti in carcere 8 ragazzini, e solo due di loro erano maggiorenni: ieri la Polizia ha tratto in arresto altri 9 soggetti, anche questi perlopiù tutti minorenni. Si tratterebbe - secondo quanto riportato dall'agenzia stampa LaPresse - di adolescenti di età compresa tra i 15 e 17 anni. Gli inquirenti stanno ricostruendo un quadro davvero agghiacciante, e purtroppo l'episodio che ha riguardato il povero Stano non sarebbe l'unico: chi indaga, infatti, avrebbe scoperto un vero e proprio "vaso di Pandora", giacché pare che aoperassero almeno tredi....

TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Dalle indagini per le aggressioni compiute da un gruppo di giovani ai danni di un anziano con disabilità a Manduria, in provinc… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Puglia, il caso dell'anziano torturato dalla baby gang a #Manduria. Altri 9 arresti, 8 dei quali sono minori. Sarebbero respon… - Salvato46817954 : RT @Tg3web: Dalle indagini per le aggressioni compiute da un gruppo di giovani ai danni di un anziano con disabilità a Manduria, in provinc… -