L' ex Blizzard Mike Morhaime ci spiega perché la metà dei progetti della compagnia sono

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019)è stato il boss diquando ancora si chiamava Silicon & Synapse, dopo una carriera di 28 anni ha deciso di lasciare laper stare vicino alla sua famiglia.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net,è stato protagonista di una recente intervista in cuiladeidinon ha alla fine visto la luce:"Sembra chedei titoli su cui abbiamo lavoratopoi stati cancellati. Questoè capitato che un progetto si è rivelato più costoso di quanto previsto in fase iniziale o ancora si è scoperto che non era presente abbastanza mercato per quella determinata tipologia di gioco, senza tralasciaredi scarsa qualità a cuinon voleva associarsi."Leggi altro...

Eurogamer_it : L'ex #Blizzard #MikeMorhaime ci spiega perché la metà dei progetti della compagnia sono stati cancellati - GamespeedItalia : #Blizzard:?? Mike Morhaime parla dei periodi di crunch - #MikeMorhaime #StarcraftGhost - - DailyQuestIT : Forse sentiremo ancora parlare del caro vecchio Mike ?? Questo articolo è anche il millesimo pubblicato sul nostro s… -