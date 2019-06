Superquark 2019 | servizi e anticipazioni di stasera 26 giugno su Rai 1

termometropolitico

(Di mercoledì 26 giugno 2019)di26su Rai 1 Questa sera, 26, andrà in onda la prima puntata di. Piero Angela, in compagnia di numerosi studiosi, fisici, scienziati e antropologi, continuerà a stupirci e a tenerci incollati allo schermo con il suo programma di divulgazione scientifica. Durante la prima puntata, andremo alla scoperta del fantastico mondo dei primati, grazie al documentario firmato BBC che ci condurrà in Senegal, nell’Africa Occidentale. Protagonista peloso di questa prima parte di documentari sarà David, uno scimpanzé che da alcuni anni è il leader del proprio branco. La siccità porterà però David a doversi a doversi confrontare con altri scimpanzé, suoi pari e, probabilmente, più forti di lui. Amici come noi: trama, cast completo e curiosità del film su Italia 1...

minoiorio : Da non perdere... - Mr_Bobby77 : Nella puntata di Superquark stasera in onda su Rai 1 Alberto Angela si andrà poi al Museo Archeologico di Napoli,… - Ema_Di_Matteo : RT @VelvetMagIta: Stasera il ritorno alla guida di SuperQuark per #PieroAngela #VelvetMag -