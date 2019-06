Spoiler Una Vita al 6 luglio | Blanca soggiogata dalla Novoa lascia Diego

Una Vita - Spoiler : Blanca cerca Moises - Ursula uccide Aurelia : Gli spoiler della nota soap opera Una Vita riservano interessanti novità. Nelle prossime puntate, Diego Alday, interpretato dall'attore Ruben De Eguia, sarà convinto che la sua amata Blanca Dicenta dica la verità, pertanto crederà che Moises, il loro bambino, sia ancora vivo. Nel frattempo Diego incontrerà una donna sconosciuta, Aurelia, la quale ha soccorso Blanca poco dopo aver partorito. Poi Aurelia confesserà che ha notato qualcuno tagliare ...

Una Vita Spoiler al 6 luglio : Blanca lascia Diego - Ramon riceve una lettera da Maria Luisa : Le trame della telenovela “Una Vita” sono sempre più ricche di colpi di scena. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana, dicono che Blanca Dicenta plagiata dalla nuova arrivata Cristina Novoa, metterà la parola fine alla relazione clandestina con il cognato Diego Alday. Maria Luisa Palacios invece darà finalmente sue notizie ai suoi familiari. La moglie di Victor Ferrero ...

Bitter Sweet Spoiler : Nazli strappa una lettera scritta da Demet per Ferit : Sulla rete ammiraglia Mediaset è approdata finalmente la tanto attesa soap “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che vede protagonista l’attrice turca Ozge Gurel. Le puntate dello sceneggiato in programmazione nelle prossime settimane, si preannunciano entusiasmanti. La gelosia della diabolica Demet nei confronti di Ferit Aslan sarà al centro delle trame già a partire dalla settimana in corso. La moglie di Hakan infatti farà di tutto per far ...

Una Vita - Spoiler fino al 29 giugno : Paquito sorprende Peña a rubare : Gli spoiler delle prossime puntate di Una Vita riguardano diverse novità interessanti per i fan della nota soap opera. Nei prossimi episodi, in onda da lunedì 24 a sabato 29 giugno, Arturo Valverde ed Esteban cominceranno i lavori presso l'associazione che aiuterà i soldati rimasti prigionieri di guerra a rientrare nella loro patria. In seguito, Arturo si sentirà male improvvisamente, ma non darà molto peso ai sintomi. Poi Valverde udirà per ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Rosina caccia di casa Liberto : La serie televisiva di origini iberiche Una Vita, scritta da Aurora Guerra, riesce sempre ad appassionare il pubblico. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Spagna questa settimana svelano che Rosina Rubio, pur essendo andata a far visita in prigione al marito Liberto Seler, non avrà nessuna intenzione di perdonarlo. In seguito quando si ritroverà davanti Genoveva, la donna con cui il suo amato l’ha tradita, la madre di Leonor ...

Una Vita - Spoiler nuove puntate : la difficile ammissione ad Acacias 38 : Anticipazioni Una Vita, puntate della prossima settimana: Arturo lascia Silvia? Nelle prossime puntate di Una Vita Arturo Valverde inizierà ad avere dei malori. L’uomo sottovaluterà il suo stato di salute e presto dovrà affrontare una brutta crisi con Silvia. Il colonnello ascolterà infatti una conversazione tra la Reyes e Esteban. La donna confesserà al ragazzo di temere che in futuro la sua Vita avventurosa da spia potrebbe mancargli. ...

Dolunay - Spoiler 24-28 giugno : Aslan non invita la cuoca al party di compleanno del nipote : Proseguono gli appuntamenti con la soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, che fin da subito è riuscita a conquistare il pubblico italiano. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 24 al 28 giugno evidenziano che ci saranno ancora tanti problemi per Ferit. Continuerà, infatti, l'iter giudiziario per l'affidamento di Bulut, durante il quale sarà piuttosto palese la simpatia nutrita dal giudice verso Hakan e Demet. ...

Una Vita - Spoiler : Samuel salva la madre di Blanca - Carmen e Riera alleati contro Ursula : I prossimi episodi italiani dello sceneggiato spagnolo “Una Vita” ambientato ad Acacias 38 saranno molto coinvolgenti. Blanca Dicenta finalmente aprirà gli occhi, dato che dopo aver scoperto di essere stata plagiata dalla devota Cristina Novoa su ordine della madre, darà inizio alla sua vendetta. La Dicenta Junior oltre a tenere in ostaggio Ursula, accusandola di aver rapito suo figlio, perderà la fiducia del marito Samuel Alday, quando metterà ...

Spoiler Una Vita 24-29 giugno : Diego vuole andare in Svizzera : Nuovi episodi con la soap opera spagnola 'Una Vita' in onda sul piccolo schermo tutti i giorni della settimana. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 24 per arrivare fino a sabato 29 giugno fanno notare che Arturo vivrà momenti di panico nel corso dei lavori riguardanti l'apertura dell'associazione con il compito di aiutare i soldati nel rimpatrio. La situazione subirà una complicazione dopo che il colonnello farà i conti con ...

Una Vita Spoiler spagnoli - capitoli 1035-1037 : il banco americano è in bancarotta : Gli spoiler spagnoli della soap Una Vita, in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia Mediaset dopo Beautiful con grande successo di pubblico, propongono delle trame come sempre molto intriganti e con numerosi colpi di scena. Protagonisti principali dei capitoli 1035-1037 sono Genoveva e Liberto, Cinta e Rafael. Questi ultimi due porteranno Emilio alla disperazione quando egli si renderà conto dell'amore che li lega. La vedova di Samuel Alday ...

Spoiler Temptation 1^ puntata - la De Filippi rivela : 'Una coppia è scoppiata dopo 4 ore' : Secondo le ultime indiscrezioni, la sesta edizione del reality show estivo Temptation Island, partirà il prossimo lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. La prima puntata del programma condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia sarà molto movimentata, ancor di più di quella dello scorso settembre di Temptation Island Vip. Infatti, l'anno scorso capitò che Marcello Esposito, sicuro del suo amore, volle uscire dopo una sola puntata. Questa ...

Una Vita - Spoiler : Ursula sequestrata e minacciata dalla figlia Blanca : La famosa soap opera di origini iberiche “Una Vita” scritta da Aurora Guerra, continua a sorprendere. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, rivelano che ci saranno dei momenti ricchi di tensione tra Ursula e Blanca Dicenta. Quest’ultima dopo aver scoperto grazie al cognato Diego Alday che il figlio che ha messo al mondo è davvero vivo come ha sempre creduto, si vendicherà. La moglie di Samuel ...

Una Vita - Spoiler fino al 22 giugno : Peña colpevole dei furti a calle Acacias : Gli spoiler di Una Vita riservano entusiasmanti novità per i fan della soap opera iberica. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 17 a sabato 22 giugno, i coniugi Cervera temeranno che Paquito possa scoprire tutta la verità riguardo le loro vere identità, per tale ragione cercheranno di impedire che il vigilante faccia arrestare Peña, il vero Iñigo, colpevole dei furti avvenuti a calle Acacias. In seguito Casilda convincerà Rosina ad ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Ramon e Felipe si alleano - Liberto finisce in prigione : Anche gli episodi spagnoli di questa settimana appena iniziata, saranno ricchi di suspense. Gli spoiler della soap Una Vita annunciano che Ramon Palacios e Felipe Alvarez Hermoso torneranno ad essere i vecchi amici di un tempo visto che stringeranno un’alleanza. Il padre di Antonito e il vedovo di Celia cercheranno di smascherare Alfredo Bryce con l’intento di riuscire a recuperare i soldi che ha sottratto a tutti i paesani. Liberto Seler, ...