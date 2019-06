Sì | ora su Airbnb puoi affittare anche un' intera isola

gqitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Un appartamento? No, un'. In vista della bella stagione ormai ampiamente scoppiata,gioca il famoso carico da undici e mette a disposizione dei propri utenti l'atollo privato di Nukutepipi: un isolotto nella Polinesia Francese circondato dalle acque dell'Oceano Pacifico, dotato di 3 ville, chef privato e 15 bungalow sulla spiaggia per ospitare fino a 52 persone contemporaneamente. Il tutto per un costo di circa 130 mila euro al giorno, per una vacanza dalla durata minima di sette notti. Non esattamente una stanza da prenotare in fretta e furia per risparmiare qualcosina rispetto a un classico albergo, insomma. D'altronde la proposta dell'in questione è parte integrante della nuova sezione della piattaforma di affitti brevi, dedicata agli alloggi di lusso sparsi in tutto il mondo e per questo battezzataLuxe. Gli utenti che ...

AlbertoC205 : RT @MarcoKappa11: @emme_ar Non hanno i soldi per l’hotel Marcè, ora stanno vedendo se c’è qualcosa a meno su Airbnb o su voyage prive - MarcoKappa11 : @emme_ar Non hanno i soldi per l’hotel Marcè, ora stanno vedendo se c’è qualcosa a meno su Airbnb o su voyage prive - movarturoelba : @matteosalvinimi ora pensi di svoltare con airbnb? ma chi te le suggerisce ste cazzate? borghi? Bagnai? bombolo? -