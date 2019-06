Regno Unito, rara infezione uccide 12 persone: “Basta anche un bacio o uno starnuto” (Di mercoledì 26 giugno 2019) Si chiama ‘infezione da streptococco A invasiva (iGAS)' e ha causato la morte di 12 persone nella contea inglese dell'Essex: i casi accertati sono almeno 32 e i medici stanno monitorando la situazione. I batteri si diffondono facilmente anche con il semplice contatto con la pelle. (Di mercoledì 26 giugno 2019) Si chiama ‘da streptococco A invasiva (iGAS)' e ha causato la morte di 12nella contea inglese dell'Essex: i casi accertati sono almeno 32 e i medici stanno monitorando la situazione. I batteri si diffondono facilmentecon il semplice contatto con la pelle.

Dodici persone sono morte in Regno Unito dopo che un focolaio “molto serio” di una rara infezione batterica si è diffusa nell’ Essex, contea dell'Inghilterra orientale. Secondo quanto riferito dall’NHS Mid Essex i casi accertati della malattia – chiamata ‘infezione da streptococco A invasiva (iGAS) ‘ sono almeno 32. La notizia è stata riportata su metro.co.uk. L’epidemia è iniziata a Braintree e da allora si è diffusa nelle zone di Chelmsford e Maldon.



I batteri che causano l’infezione generalmente si trovano solitamente nella gola e nella pelle e le persone possono portarli senza mostrare alcun sintomo. Si diffondono facilmente anche con uno starnuto, un bacio o con il contatto con la pelle. Public Health England ha affermato che la malattia diventa pericolosa per la vita quando i batteri penetrano in parti del corpo dove non si trovano i batteri, come il sangue, i muscoli o i polmoni. Inoltre secondo i medici “la maggior parte dei pazienti colpiti sono anziani e hanno ricevuto cure per ferite croniche, nella comunità, nelle loro case e in alcune case di cura”. È stato istituito un team di gestione degli incidenti per "controllare e monitorare da vicino la situazione”.