Omicidio Vanessa Russo | Doina Matei già libera

blogo

(Di mercoledì 26 giugno 2019)tornacon quattro anni di anticipo rispetto alla condanna che le era stata inflitta. Del suo caso si parlò a lungo: il 26 aprile 2007, all’età di 21 anni, uccisecolpendola con la punta di un ombrello nell’occhio su una banchina della metropolitana di Roma. Condannata in via definitiva nel 2010 a 16 anni di carcere, di cui tre già scontati, laè da oggi una donna, poiché ha scontato con 48 mesi di anticipo il debito con la giustizia grazie alla buona condotta. La donna rumena, oggi 33 anni, ha trascorso gli ultimi nove nel carcere di Venezia della Giudecca. Il magistrato di sorveglianza del Tribunale lagunare ha firmato il suo “fine pena” con quattro anni di anticipo per via della buona condotta, che le ha consentito di guadagnare 45 giorni ogni sei mesi dal momento dell’ingresso in cella. Dalla fine del 2015, inoltre, aveva ottenuto la ...

RicciutiGiusep1 : RT @Danipol1970: 16 anni di reclusione per un omicidio è di per sé scandaloso. Abbonare altri anni di carcere è vergognoso per un qualunque… - ZoldanDaniele : RT @Danipol1970: 16 anni di reclusione per un omicidio è di per sé scandaloso. Abbonare altri anni di carcere è vergognoso per un qualunque… - romifivestars : RT @Danipol1970: 16 anni di reclusione per un omicidio è di per sé scandaloso. Abbonare altri anni di carcere è vergognoso per un qualunque… -