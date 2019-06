Nel 2014 uccise a coltellate le tre figlie | concessa la semilibertà alla madre

Cloe - bimba morta a Cosenza Nel 2014/ Dottoressa imputata "E' omicidio colposo" : A Storie Italiane il caso della piccola Cloe, bimba morta a Cosenza nel 2014 per una semplice occlusione intestinale: ecco gli ultimi risvolti

#Enricostaisereno - nuovo scontro Renzi-Letta. “Nel 2014 andò a casa per risultati devastanti”. “Volti pagina - si sta meglio” : L’imbarazzo, gli occhi bassi, gli sguardi che si incrociano appena al momento del passaggio della campanella avevano fatto presagire, il 22 febbraio 2014, che difficilmente tra i due sarebbe mai più corso buon sangue. Ma era difficile immaginare che a distanza di cinque anni Matteo Renzi ed Enrico Letta si affrontassero nell’ennesimo diverbio a distanza sulle vicende che portarono al passaggio di consegne. A cominciare è stato ...

Elezioni europee - l’affluenza in Europa Nel 2014 : Elezioni europee, l’affluenza in Europa nel 2014 Gli italiani appaiono essere nonostante tutto i più attaccati alle Elezioni, anche quando sono europee. In confronto il resto degli europei appare come un popolo di astensionisti. Basti guardare la mappa di Jakub Mariam sull’affluenza nel 2014. Con il 57% o poco più l’Italia si posizionò quarta dietro Belgio, con il 90%, Lussemburgo, con l’86%, Grecia, con il 60%. Vi è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Maggio : Grandi acquisti. Il ras di Messina - arrestato Nel 2014 e condannato in primo grado : Neopadani Il Carroccio siculo recluta l’intera famiglia Genovese Messina – Il condannato Francantonio, ex dem oggi azzurro, sostiene alle Europee l’indagato Attaguile di Antonello Caporale La fascista antifascista di Marco Travaglio Per capire l’importanza che in politica, nei momenti più drammatici, hanno i gesti, i segnali e gli esempi, bisogna leggere l’ultimo libro di Antonio Padellaro: Il gesto di Almirante e Berlinguer. Uno era ...