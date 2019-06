Milano | altri due store per Starbucks | apre in Porta Romana e in Corso Vercelli

liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019), 26 giu. (AdnKronos) -non si accontenta. Saggiato il successo dei primi quattrosulla piazza milanese, insieme alla Roastery di Piazza Cordusio, nedue, nei quartieri die di. Da domani sarà aperto quello in Via Lentasio, all’angolo con

CottarelliCPI : Visto che ieri sul litorale di Milano Marittima si sono trovati 15mld per la #FlatTax, le autorità locali hanno dat… - SkyTG24 : #UltimOra Milano-Cortina 2026, Malagò: Raggi non mi ha dato fiducia, altri sì #canale50 - maybluesky53 : RT @CottarelliCPI: Visto che ieri sul litorale di Milano Marittima si sono trovati 15mld per la #FlatTax, le autorità locali hanno dato dis… -