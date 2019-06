Lorella Cuccarini torna in Rai e raddoppia?

vanityfair

A tre anni da Nemicamatissima e a poche settimane dalla sua partecipazione a programmi come Buon compleanno Pippo e La ballata di Genova, la «più amata dagli italiani» sarebbe pronta a rimettere piede in Rai in pianta stabile. Secondo quanto anticipa TvBlog, allasaranno affidati due programmi: gli speciali in prima serata di Linea Verde, che andranno in onda su Raiuno a partire dal 9 agosto, e la nuova edizione de La vita in diretta a settembre. LEGGI ANCHEPalinsesti Rai 2019: traa «La Vita in diretta» e il ritorno di Raffaella Carrà L'ufficialità arriverà in occasione della ...

_Techetechete : Heather Parisi e Lorella Cuccarini sono... “Eva contro Eva”, ora in onda su @RaiUno #techetechete - AstiGioachino : RT @Saverio_94: Lorella Cuccarini in un sol boccone Vita in diretta e Linea Verde. Ah, il tempismo. - ___xscd : RT @breveinutile: Come prevedibile, alla fine è arrivato il premio per la fedeltà ... ?? Alla sovranista Lorella Cuccarini quattro prime se… -