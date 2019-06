I Pokémon più amati e quelli più odiati dai fan

Da luglio Pokémon Go e Ingress non funzioneranno più su questi smartphone : Il team di Niantic ha annunciato che da lunedì 1 luglio 2019 i popolari giochi Pokémon Go e Ingress non supporteranno più i dispositivi con Android 4.4 KitKat L'articolo Da luglio Pokémon Go e Ingress non funzioneranno più su questi smartphone proviene da TuttoAndroid.