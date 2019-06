ilfoglio

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Raccontava Pierre Chany che il ciclismo è "uno sport multiplo", perché "la bici va da per tutto, basta cambiare le gomme". Così "multiplo, che val bene per qualsiasi stagione: d'autunno e d'inverno per campi e per velodromi, d'per strade". Per molti decenni esistevano solo due periodi: quello