CorSport | il Real ci prova | ma Napoli reputa Fabian incedibile

ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019)Madrid trattano a oltranza per cercare di trovare una quadra all’affare James Rodriguez che è una priorità per De Laurentiis e soprattutto per il calciatore che vuole ritrovare Ancelotti. Nelle ultime ore As ha riportato voci secondo cui gli spagnoli avrebbero puntato Fanian Ruiz e sondato il terreno per inserire il centrocampista azzurro nella trattativa per James. Secondo quanto riportato oggi da Il Corriere del Mezzogiorno, ilavrebbe sfruttato i contatti su James “perre a strappareRuiz ma ilalmeno per quest’estate non sembra disposto neanche a valutare l’ipotesi della cessione. Mentre ilMadrid si fa avanti perRuiz, il Paris Saint Germain si defila per Allan”. L'articolo: ilci, mailsta.

salvione : “Real Madrid su Van de Beek: è l’alternativa a Pogba” - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : James-Napoli, CorSport - Mendes lavora ai fianchi del Real Madrid, rispunta il riscatto obbligatorio: la situazione -