Alba Parietti senza veli supera ancora una volta la prova costume

(Di mercoledì 26 giugno 2019)unalamostrandosi splendida con una sua fotografia sui social. Sta per compiere 58 annie in Senza veliunala. Qual è il segreto dellache sul suo profilo social ma anche sulla rivista Nuovo mostra le foto in bikini,intero ereggiseno sfoggiando un fisico da fare invidia anche tante giovanissime? Nuovo l’ha paparazzata in vacanza a Ibiza con gli amici ma la showgirl non rinuncia alla sua dose di soddisfazione anche sui social.Ovviamente foto in posa, magari ci saranno anche filtri e qualche ritocchino ma tutto questo è normale, lo fanno anche le ragazzine e le showgirl nel pieno della loro attività.ha di certo una marcia in più, anzi la ricetta per essere sempre bella e in gran forma la rivela lei stessa su Instagram. "Viviinvidiare guardando avanti con curiosità e allegria". Siamo d’accordo con lei ma c’è anche altro evidentemente per avere il suo corpo quando i 60 anni si avvicinano. Non è la prima donna del mondo dello spettacolo a sembrare una ragazzina ma diete, attività fisica e altro di certo non mancano.