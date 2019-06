Tutte le novità di iPhone 11 Max

Ecco Tutte le novità di Telegram 5.8 - che fa un altro grande passo avanti : Telegram nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Android di questa popolare app di messaggistica istantanea L'articolo Ecco tutte le novità di Telegram 5.8, che fa un altro grande passo avanti proviene da TuttoAndroid.

Decreto crescita : Tutte le novità del testo dopo l’ok della Camera : L'aula di Montecitorio ha approvato con 270 voti favorevoli, 33 contrari e 49 astenuti il testo del Decreto crescita. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per l’ultimo sì prima della conversione in legge. Dalla proroga della rottamazione a quella dei versamenti Isa fino alla moratoria di sei mesi sulle sanzioni per i mancati scontrini elettronici: ecco le principali novità...

Skoda - Tutte le novità della gamma : La Skoda presenta alcune novità relative al mercato italiano in occasione del lancio del model year 2020 dei modelli Scala, Karoq e Kodiaq. da segnalare inoltre l'eliminazione della versione Active della Octavia e l'ampliamento delle dotazioni della Ambition, in attesa dell'ormai imminente annuncio della nuova generazione della station wagon boema.Nuove combinazioni motore e cambio per la Scala. Nei listini della Skoda Scala, ...

Cecchini in libertà con update 9.30 di Fortnite : Tutte le novità tra Battaglia Reale e Salva il Mondo : Il grande giorno dell'update 9.30 di Fortnite è finalmente arrivato! Nella mattinata di oggi, 18 giugno, i ragazzi di Epic Games hanno infatti rilasciato un nuovo aggiornamento per il loro celebre shooter costruttivo da giocare (anche) online, che sia su PC, console di ultima generazione (PS4, Xbox One e Nintendo Switch) o addirittura su dispositivi mobile iOS e Android. Un aggiornamento che, come intuibile, introduce diversi nuovi elementi ...

Ad un passo dalla beta pubblica di iOS 13 : Tutte le novità della beta 2 per sviluppatori : A quando la beta pubblica di iOS 13 disponibile dunque per gli user che decideranno di partecipare appunto alla fase sperimentale del firmware Apple? Non manca molto alla sua distribuzione considerando che in queste ore è stata rilasciata la beta 2 destinata agli sviluppatori. Quest'ultima rappresenta un aggiornamento software molto più maturo e completo, con delle novità da non sottovalutare appunto. Come dichiarato ad inizio mese alla ...

Musicultura 2019 al giro di boa dei trent’anni. Ecco Tutte le novità : Al giro di boa dei trent’anni il Musicultura – con la partnership di Rai 3, e Tgr con Radio1 nella veste di ‘emittente ufficiale’ – la città di Macerata si prepara a vivere un’edizione particolare, a cominciare dalla scelta di affidare le chiavi della conduzione delle tre serate finali di spettacolo (20, 21 e 23 giugno – Arena Sferisterio) ad Enrico Ruggeri e Natasha Stefanenko. Gli ospiti in programma nell’ambito ...

Ecco Tutte le novità e il download dell’APK di Google Chrome 76 Beta : Così come anticipato un paio di giorni fa, sono diverse le novità introdotte dagli sviluppatori di Google Chrome con la versione 76 Beta. Ecco quali sono L'articolo Ecco tutte le novità e il download dell’APK di Google Chrome 76 Beta proviene da TuttoAndroid.

Maturità 2019 : Tutte le novità : Conto alla rovescia: il tempo è ormai agli sgoccioli e mercoledì, con la prova di italiano, c’è il via gli esami di edizione 2019. Edizione connotata da alcune novità: dalla composizione della traccia del liceo classico al numero di quesiti che saranno proposti allo scientifico, passando per le tipologie di elaborato che potranno essere oggetto d’esame per l’indirizzo ‘Amministrazione, Finanza e Marketing’ degli ...

Formula E - Tutte le novità della stagione 2019-2020 : La Formula E pensa già alla prossima stagione, nonostante manchino ancora tre gare e la lotta per il titolo è ancora tutta da giocare. Il Consiglio Mondiale della Fia ha ratificato oggi tante novità per la categoria 100% elettrica e ha reso nota anche la prima bozza del nuovo calendario, dove figurano due nuove gare: Seoul e Londra.Così cambia lattack mode. Introdotta quest'anno, la modalità di attacco consente ai piloti di disporre per alcuni ...

Maturità 2019 : come cambia l’esame di stato. Tutte le novità : Quali sono le novità della Maturità 2019? Le prove scritte da tre diventano due, con la scomparsa del quizzone, cambiano i requisiti di ammissione e il calcolo del voto finale: ecco il nuovo esame di Stato, che comincerà il 19 giugno 2019, stando alla circolare inviata dal Miur a Tutte le scuole secondarie di secondo grado d'Italia.Continua a leggere

Update 9.20 di Fortnite Stagione 9 disponibile : Tutte le novità Battle Royale del 12 giugno : Con Fortnite Stagione 9, i ragazzi di Epic Games hanno voluto scrivere un nuovo capitolo nell'ormai longeva storia del loro celebre shooter costruttivo da giocare online. Una Stagione, quella attualmente in corso, che ha portato con sé - come da tradizione - una buona carrellata di novità per tutti i player. E che continua ad essere costantemente aggiornata dal team di sviluppo americano, anche per contrastare il rivale Apex Legends di ...